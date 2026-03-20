20.03.2026 12:31

Ceny paliw na stacjach. Analitycy e-petrol przedstawili prognozę na przyszły tydzień

Prognozy cen paliw na przyszły tydzień nie napawają optymizmem – wskazują analitycy e-petrol. Benzyna 95-oktanowa na stacjach benzynowych ma coraz częściej kosztować ponad 7 zł za litr.

„Trzycyfrowe notowania ropy Brent i skokowy wzrost cen produktów naftowych na rynkach światowych powodują, że na stacjach paliw w najbliższych dniach, tankując 95-oktanową benzynę, będziemy coraz częściej płacić ponad 7 zł za litr, a ceny diesla będą się zaczynać od 8 zł" – napisali w swoim raporcie analitycy e-petrol.

Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

  • benzyna typu 95: od 6,94 zł do 7,09 zł za litr,
  • benzyna typu 98: od 7,76 zł za litr do 7,91 zł za litr,
  • olej napędowy: od 8,09 zł do 8,25 zł za litr,
  • autogaz: od 3,38 zł do 3,51 zł za litr.

Źródło: PAP

Benzyna 95-oktanowa na stacjach benzynowych w Polsce w najbliższym tygodniu ma coraz częściej kosztować ponad 7 zł za litr. Fot. Getty Images
