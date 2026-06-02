Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
02.06.2026 08:34

Ceny ropy najpierw wystrzeliły, potem lekko spadły. Słowa Donalda Trumpa uspokoiły nastroje po izraelskiej ofensywie na Liban

Ceny ropy lekko spadają, mimo że w poniedziałek rosły najsilniej od miesiąca. To efekt zarówno zamieszania na Bliskim Wschodzie po nowej izraelskiej ofensywie na Liban, jak i po słowach Donalda Trumpa, że porozumienie jest bliskie.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec kosztuje na NYMEX 91,29 dolarów za baryłkę (spadek o 0,94 proc.). Z kolei Brent na ICE na sierpień jest po 94,18 dolarów za baryłkę (spadek o 0,84 proc., po wzroście w poniedziałek o 4,2 proc.).

Spadek to efekt słów Donalda Trumpa w ABC News, że porozumienie z Iranem może być zawarte w ciągu tygodnia. Prezydent zapewniał też, że udało mu się powstrzymać izraelską ofensywę na Bejrut.

Trump ogłosił bowiem wcześniej, że wymusił na Izraelu i Hezbollahu zawieszenie broni. „Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone" – napisał na platformie społecznościowej Truth Social.

Iran bowiem zapowiedział, że zawiesza rozmowy przez izraelską ofensywę. Zagroził też blokadą kolejnego kluczowego szlaku morskiego – cieśniny Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Analitycy na razie nie są przekonani do słów prezydenta o szybkim porozumieniu. – Oczekiwania co do zawarcia porozumienia pomiędzy USA a Iranem nadal pozostają niepewne – powiedział Jason Pride CIS&R w Glenmede Investment Management LP. – Ostatnie ataki i sprzeczne oświadczenia obu stron pokazują, że kluczowe szczegóły możliwej umowy USA–Iran pozostają nieustalone – dodał.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego. W odpowiedzi na izraelskie i amerykańskie ataki Iran zablokował cieśninę Ormuz, kluczowy szlak morski z Zatoki Perskiej. To odcięło od świata dostawy milionów baryłek ropy dziennie, powodując gigantyczny kryzys paliwowy.

– Dopóki przepływy przez cieśninę Ormuz nie ulegną normalizacji, a proces negocjacji pomiędzy USA a Iranem pozostanie niepewny, ceny ropy pozostaną wysokie i zmienne – podsumowuje Linh Tran, analityczka rynku w XS Group Ltd.

Ceny ropy minimalnie spadają po dużym wzroście w poniedziałek. Fot. Getty Images
