Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 08:05

Ceny ropy mocno w górę po kolejnych atakach w Zatoce Perskiej

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno rosną w czwartek. Analitycy skupiają uwagę na kolejnych atakach w Zatoce Perskiej mogących zagrozić kruchemu zawieszeniu broni pomiędzy USA w Iranem i negocjacjom w prawie zawarcia porozumienia pokojowego w konflikcie na Bliskim Wschodzie, który mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 8.01 kosztowały 95,06 (+2,8 proc.), WTI – 91,58 dolara (+3.27 proc.).

Wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz „bez uzgodnienia ze stroną irańską" – poinformowała irańska telewizja państwowa Irib.

Z kolei amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz – poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Czytaj więcej: Iran ostrzelał statki, Amerykanie przeprowadzili ataki na obiekt wojskowy

Im dłużej potrwa blokada cieśniny Ormuz, tym sytuacja na rynku ropy będzie bardziej napięta

Trump przekazał w środę telewizji PBS News, że nie złagodzi sankcji na Iran w zamian za oddanie przez Teheran zapasów wzbogaconego uranu.

Tymczasem nadal trwa tymczasem blokada cieśniny Ormuz – ważnego szlaku wodnego do transportu ropy z Bliskiego Wschodu.

Prezydent Donald Trump powiedział, że cieśnina ta będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować, ale nie wskazał, jakie kroki podejmą USA, aby zapewnić swobodny przepływ statków.

– Nikt tego (cieśniny Ormuz) nie będzie kontrolował. To wody międzynarodowe – powiedział Donald Trump w Białym Domu.

– Cieśnina będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować – zapewnił prezydent USA.

Trwający od 28 lutego konflikt w Zatoce Perskiej zahamował przepływ surowców energetycznych – codzienne dostawy milionów baryłek ropy do państw na świecie, szczególnie w Azji, zostały skutecznie odcięte.

Eksperci alarmują, że brak porozumienia USA–Iran grozi dalszymi zakłóceniami w dostawach surowca, gdy skokowy wzrost cen paliw wywołał wzrost inflacji na całym świecie, także w USA czy w Polsce.

Czytaj także: Ceny maksymalne 28 maja 2026 r. mocno w dół

Źródło: PAP, XYZ

Amerykański patrol na Morzu Arabskim
Na zdjęciu z 20 kwietnia amerykański patrol na Morzu Arabskim. Fot. U.S. Navy via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
4growth VC po zawieszeniu wraca do gry. Dołączyli nowi zarządzający
Przez ostatnie miesiące fundusz 4growth VC pozostawał nieaktywny inwestycyjnie. Powodem były zarzuty prokuratorskie wobec członków zespołu zarządzającego, związane z ich wcześniejszą działalnością w…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Najlepsi z najlepszych na Sigma Challenge 2026 (FOTORELACJA)
Gala wręczenia nagród konkursu Sigma Challenge już za nami. Uroczystość odbyła się w wyjątkowej scenerii Łazienek Królewskich w Warszawie, w restauracji Belvedere.
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Małpki jednak w systemie kaucyjnym. „Rocznie może chodzić o ok. 500 mln do miliarda opakowań”
Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, zapowiedziała w rozmowie z RMF FM, że decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego o jednorazowe butelki szklane, w tym opakowania typu „małpki",…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Na GPW ruszyły dywidendowe żniwa. Miliardy złotych trafią do inwestorów
Poznaliśmy już deklaracje dywidendowe większości spółek z polskiej giełdy. To ostatni moment, by kupić akcje i wziąć udział w podziale zeszłorocznego zysku. Sprawdziliśmy, kto płaci najwięcej.
26.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Były szef polskiego wywiadu ujawnił za dużo? Co powiedział pułkownik Krawczyk
Były szef polskiego wywiadu cywilnego, pułkownik Piotr Krawczyk, ujawnił szczegóły współpracy wywiadu z mediami. Krytykują go za to inni oficerowie, wskazując, że powiedział za dużo. Może to mieć…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo i LPP tracą, WIG20 w dół. Dzień na GPW 26 maja 2026 r.
Wtorek przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Optymizm rynku z poprzedniego dnia, dotyczący możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, został zachwiany po tym, jak USA wznowiły ataki na…
26.05.2026