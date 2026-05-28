Ceny ropy mocno w górę po kolejnych atakach w Zatoce Perskiej

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno rosną w czwartek. Analitycy skupiają uwagę na kolejnych atakach w Zatoce Perskiej mogących zagrozić kruchemu zawieszeniu broni pomiędzy USA w Iranem i negocjacjom w prawie zawarcia porozumienia pokojowego w konflikcie na Bliskim Wschodzie, który mogłoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 8.01 kosztowały 95,06 (+2,8 proc.), WTI – 91,58 dolara (+3.27 proc.).

Wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz „bez uzgodnienia ze stroną irańską" – poinformowała irańska telewizja państwowa Irib.

Z kolei amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz – poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela władz USA.

Im dłużej potrwa blokada cieśniny Ormuz, tym sytuacja na rynku ropy będzie bardziej napięta

Trump przekazał w środę telewizji PBS News, że nie złagodzi sankcji na Iran w zamian za oddanie przez Teheran zapasów wzbogaconego uranu.

Tymczasem nadal trwa tymczasem blokada cieśniny Ormuz – ważnego szlaku wodnego do transportu ropy z Bliskiego Wschodu.

Prezydent Donald Trump powiedział, że cieśnina ta będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować, ale nie wskazał, jakie kroki podejmą USA, aby zapewnić swobodny przepływ statków.

– Nikt tego (cieśniny Ormuz) nie będzie kontrolował. To wody międzynarodowe – powiedział Donald Trump w Białym Domu.

– Cieśnina będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować – zapewnił prezydent USA.

Trwający od 28 lutego konflikt w Zatoce Perskiej zahamował przepływ surowców energetycznych – codzienne dostawy milionów baryłek ropy do państw na świecie, szczególnie w Azji, zostały skutecznie odcięte.

Eksperci alarmują, że brak porozumienia USA–Iran grozi dalszymi zakłóceniami w dostawach surowca, gdy skokowy wzrost cen paliw wywołał wzrost inflacji na całym świecie, także w USA czy w Polsce.

Źródło: PAP, XYZ