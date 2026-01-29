Chiński obiekt kosmiczny wejdzie w atmosferę nad Europą, POLSA monitoruje sytuację

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podała, że nad Europą, w tym Polską, ma przelatywać chiński obiekt kosmiczny, co do którego nie ma pewności, czy ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Agencja monitoruje sytuację i informuje służby.

Chodzi o obiekt ZQ-3 R/B wyniesiony 3 grudnia 2025 r. z centrum startowego w Chinach. 3 grudnia z centrum Jiuquan Satellite Launch Center wystartowała rakieta Zhuque -3. Był to pierwszy lot rakiety komercyjnego przedsięwzięcia firmy LandSpace.

ZQ-3 R/B to dość duży obiekt o szacowanej masie całkowitej 11 ton i długości 12–13 m. „Jego pierwszy start, 3 grudnia 2025 r.,, obejmował pozorny ładunek, który mógł być przymocowany do drugiego stopnia rakiety nośnej. Od tego czasu obiekt ulegał rozpadowi, najwyraźniej w sposób niekontrolowany" – podaje European Union Space Surveillance and Tracking (EU SST), część Europejskiego Programu Kosmicznego. EU SST także monitoruje sytuację.

„Ze względu na nachylenie wynoszące około 56,94 stopnia obiekt może wejść w przestrzeń kosmiczną w paśmie szerokości geograficznej plus minus 57 stopni, obejmując rozległy obszar powierzchni Ziemi, choć większość z niego to oceany lub obszary niezamieszkane" – podała organizacja.

Update on #EUSST’s monitoring of object ZQ-3 R/B: the re-entry window has narrowed down to 2026-01-30 08:42:34 UTC ±582 min. The below figure shows the latest ground track map for the re-entry window. Find more details here: https://t.co/7qYdIWttqN#EUSpace pic.twitter.com/Hui5T9JAu2 — EU SST (@EU_SST) January 28, 2026

Jak wskazuje POLSA, oznacza to, że trajektoria lotu obiektu przebiega m.in. nad znaczną częścią Europy, w tym Polską. „Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że nie ma pewności czy obiekt ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi" – wskazuje agencja.

Krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane wg obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych – podano także.

O której ZQ-3 R/B wejdzie do atmosfery?

POLSA w komunikacie z 28 stycznia podała, że szacuje wejście obiektu w atmosferę Ziemi pomiędzy 29 stycznia o godz. 18:03 UTC (19:03 czasu lokalnego w Polsce) i 30 stycznia o 20:17 UTC (21:17 w Polsce).

EU SST w komunikacie z 18.00 28 stycznia podała, że według najnowszych danych okno wejścia do atmosfery wypadnie ok. 8:40 UTC (9:40 w Polsce) 30 stycznia z niepewnością mniejszą niż 10 godzin.

„Włoskie Centrum Operacyjne w ramach EU SST pracuje nad zawężeniem możliwej lokalizacji i czasu powrotu. W miarę zbliżania się momentu powrotu prognozy będą coraz dokładniejsze, jednak nadal istnieje niepewność związana z niekontrolowaną naturą obiektu" – podaje EU SST.