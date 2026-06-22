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22.06.2026 08:10

Chiny biorą odwet za decyzję USA. Uderzają w 56 amerykańskich firm

Chiny zakazały eksportu towarów podwójnego zastosowania dla 10 amerykańskich firm. Kolejnych 46 zostało wykluczonych z zamówień publicznych. To odwet za „złośliwe działania rządu USA”.

Ministerstwo Handlu Chin poinformowało w poniedziałek rano o wdrożeniu nowych restrykcji na amerykańskie firmy. Nowe przepisy „zabraniają przekazywania lub dostarczania tym podmiotom artykułów podwójnego zastosowania pochodzących z Chin” do 10 spółek z USA. Zakaz ma charakter eksterytorialny – obowiązuje „organizacje i osoby z jakiegokolwiek kraju lub regionu”.

Na tej liście są m.in. MP Materials i USA Rare Earth – producenci metali ziem rzadkich. Trafiły na nią także firmy technologiczne Aveox, Red Cat, Teal Drones i Ball Aerospace.

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Równocześnie Ministerstwo Finansów wykluczyło 46 amerykańskich firm z zamówień rządowych. To przede wszystkim koncerny zbrojeniowe i lotnicze, w tym oddziały Lockheed Martin, Raytheon Missiles & Defense oraz Boeing Defense, Space & Security. Od teraz instytucje publiczne „nie mogą nabywać produktów wytworzonych” przez te firmy. Restrykcje nie obejmują jednak przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim działających na terenie Chin.

Pekin uzasadnia, że decyzje są odpowiedzią na „złośliwe działania rządu USA”. Chodzi o decyzję Departamentu Obrony USA, który na początku czerwca rozszerzył własną „czarną listę” o kilkadziesiąt chińskich firm – w tym Alibabę, Baidu czy BYD – pod zarzutem wspierania Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Chin.

Według ekspertów Pekin, obejmując swoimi decyzjami podmioty z państw trzecich, tworzy tzw. jurysdykcję długiego ramienia, wykorzystując przy tym dominację surowcową w metalach ziem rzadkich i lotnictwie. Chce w ten sposób odciążyć przemysł obronny USA od zaopatrzenia.

Źródło: PAP, XYZ

Jak ograć supermocarstwo? Admirał, który postawił się Chinom
Na zdjęciu układ scalony z flagami USA i Chin
Nowe chińskie restrykcje uderzają w 56 amerykańskich firm.
Fot. Getty Images
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