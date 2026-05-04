04.05.2026 10:38

Decora surowo ukarana przez UOKiK. Spółka zapowiada odwołanie

Prezes UOKiK uznał, że Decora ograniczała konkurencję. Dlatego nałożył na spółkę karę w wysokości 28,3 mln zł. Firma nie zgadza się jednak z tą decyzją i zapowiada odwołanie.

Decora została ukarana przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m.in. za ustalenia cenowe paneli, podkładów pod panele czy listew przypodłogowych. Zdaniem UOKiK było to naruszenie zarówno Traktatu o funkcjonowaniu UE, jak i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do tego, jak uważa prezes Urzędu, firma podzieliła rynek sprzedaży hurtowej.

– Przez ponad pięć lat nie można było kupić paneli podłogowych i akcesoriów do nich z oferty Decora taniej niż w cenach ustalonych przez uczestników zmowy. To oznacza, że osoby, które w tym czasie urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały – tłumaczy prezes Maciej Chróstny.

UOKiK: jeden z dystrybutorów Decory objęty programem złagodzenia kar

Decora narzucała bowiem sprzedawcom – hurtowym i detalicznym – ceny detaliczne sprzedaży paneli i akcesoriów. Przekazywała im cenniki, które musieli stosować. Spółka wskazywała w nich ceny sprzedaży, poniżej których nie można było sprzedawać produktów. Decora wskazywała również ceny promocyjne, jakie mogły stosować sklepy.

W porozumieniu, jak uważa UOKiK, uczestniczyli także kontrahenci firmy, jak jeden z jej największych dystrybutorów – Bel-Pol. Obserwowali oni swoje ceny i przekazywali producentowi informacje, jeśli ktoś nie stosował się do reguł zmowy.

UOKiK dodał, że w trakcie śledztwa Bel-Pol został objęty programem łagodzenia kar. Firma współpracowała z Urzędem i dostarczyła nowe informacje w sprawie zmowy. Kary zarówno dla niej, jak i jej menedżera spadły więc o połowę. Spółka zdecydowała się też dobrowolnie poddać karze, dlatego UOKiK obniżył sankcje jeszcze o 10 proc. Bel-Pol nie mógł liczyć na całkowite uniknięcie kary, bo wniosek o złagodzenie złożyła już po zebraniu przez kontrolerów dowodów na istnienie zmowy.

Decora odwoła się od decyzji UOKiK

Spółka uznała jednak, że „nie zgadza się z przedstawioną w niej oceną prawną i faktyczną". Dlatego zamierza odwołać się od decyzji prezesa do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednocześnie Decora tłumaczy, że wynik spółki za 2026 r. zostanie zmniejszony o 10,3 mln zł. Firma zwiększy bowiem rezerwę utworzoną w związku z postępowaniem urzędu. Na 31 grudnia 2025 r. miała już utworzoną rezerwę w kwocie 18 mln zł.

Zarząd zapewnia też, że decyzja prezesa, nawet jeśli zostanie utrzymana w sądzie, nie wpływa na bieżącą działalność spółki ani na realizację zobowiązań wobec partnerów i klientów.

Decora odwoła się od kary, nałożonej przez prezesa UOKiK.

