Deficyt budżetowy w okresie styczeń-luty sięgnął 48,5 mld zł

Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2026 r. wyniósł 48,5 mld zł – podało Ministerstwo Finansów. W tym samym czasie dochody z podatków wzrosły o ponad 3 proc.

Łącznie w styczniu i lutym dochody budżetu państwa wyniosły 78,3 mld zł. Wydatki sięgnęły jednak 126,8 mld, co oznacza 48,5 mld zł deficytu.

Dochody podatkowe wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1 proc. do 69,5 mld zł. Podatek VAT odpowiadał za 64,5 mld zł (+1,5 proc. r/r), akcyza za 14,1 mld zł (+9,4 proc.), a CIT – za 11,2 mld zł (+11,1 proc.) .

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły –24,7 mld zł. To spadek o 1,9 mld zł w ujęciu rocznym.

Źródło: PAP