Deweloper Napollo przedstawia nową strategię na najbliższe lata

Napollo, czyli deweloper z 18-letnim doświadczeniem na rynku komercyjnym i mieszkaniowym, wchodzi w nowy filar działalności. Firma chce zająć się także logistyką i powołała nowego dyrektora operacyjnego.

Grupa Napollo to deweloper, który zrealizował 9 osiedli mieszkaniowych w Warszawie i Lublinie oraz trzy galerie handlowe i 19 parków handlowych. To również jeden z największych graczy w segmencie obiektów typu convenience.

– Konsekwentnie budujemy skalę działalności w segmencie retail parków, koncentrując się na projektach o silnych fundamentach lokalizacyjnych i stabilnym tenant-mixie. Priorytetem jest dla nas nie tylko zwiększanie skali portfela, lecz przede wszystkim wzmacnianie jego jakości oraz budowanie trwałej wartości w długim horyzoncie – mówi Piotr Kret, członek zarządu, dyrektor pionu Napollo Retail.

Z kolei w segmencie mieszkaniowym Napollo koncentruje się teraz na Warszawie i Wrocławiu. To bowiem rynki o stabilnym popycie. W sprzedaży są już trzy projekty mieszkaniowe w stolicy. Cztery kolejne trafią na rynek jeszcze w tym roku.

– Rynek mieszkaniowy traktujemy jako kluczowy filar rozwoju. Wchodzimy w 2026 rok z dobrze przygotowanym bankiem ziemi, zabezpieczonym finansowaniem i projektami odpowiadającymi na realne potrzeby nabywców. To, na co stawiamy w naszej działalności, to produkt. Chcemy, żeby nasze mieszkania odpowiadały wszystkim oczekiwaniom klientów i stanowiły wyróżnik Napollo na rynku deweloperskim. Wprowadzana aktualnie strategia ma wzmocnić pozycję spółki i zabezpieczyć bank ziemi na następne lata. Skala planowanej sprzedaży potwierdza naszą gotowość operacyjną i stabilność finansową – podkreśla Marek Podkowa, członek zarządu, dyrektor pionu inwestycji mieszkaniowych.

Teraz firma rusza z nowym projektem i chce uruchomić segment logistyczny. Napollo opracowuje strategię dla tego obszaru. Dywersyfikacja działalności ma pomóc zbudować odporny i zrównoważony model biznesowy. Równolegle spółka rozbudowuje organizację. 1 lutego 2026 r. mianowała Przemysława Domanowskiego na stanowisko dyrektora operacyjnego. Będzie także wzmacniać zespoły i pozyskiwać ekspertów z doświadczeniem rynkowym.

– Napollo pozostaje stabilnym partnerem zarówno dla najemców i sieci handlowych, jak i klientów segmentu mieszkaniowego. Wieloletnia aktywność Grupy na rynku nieruchomości stanowi gwarancję wiarygodności dla generalnych wykonawców i podwykonawców, banków oraz instytucji finansowych, co przekłada się na zaufanie architektów, projektantów oraz pracowników i współpracowników firmy – podkreśla Sławomir Zawadzki, prezes zarządu Napollo Management Sp. z o.o.