Domański: nowy projekt o rynku kryptoaktywów skierowany do Stałego Komitetu RM

Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów – poinformował na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jak dodał, w projekcie zaostrzono odpowiedzialność za „oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów”.

„Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Po czyjej stronie stanie tym razem?" – napisał minister.

Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został właśnie skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów 🇵🇱.



Zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów.



Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie… — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) May 6, 2026

Złożenie po raz trzeci do sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Jak mówił, jedyną zmianą, jaką będzie proponował w projekcie, będzie „wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy, wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają także państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank”.

Donald Tusk zwrócił też uwagę na kulisy funkcjonowania platformy Zondacrypto związanej z rynkiem kryptowalut i – jak mówił – jej powiązania z mafią rosyjską oraz „pieniądze tej mafii zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut Zondacrypto”.

– To jest porwanie lub zabójstwo, bo ta sprawa do dziś nie jest ostatecznie wyjaśniona, założyciela i pierwszego właściciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto – powiedział szef rządu.

Czytaj także: Media: Prezes Zondacrypto Przemysław Kral wyprzedawał majątek po zaginionym twórcy giełdy

Patowa sytuacja ws. ustawy o kryptowalutach

Sejm po raz pierwszy uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów pod koniec września ub.r. i ponownie, w niemal niezmienionym brzmieniu, 18 grudnia 2025 r. Ta ustawa została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego 12 lutego 2026 r. Weta nie udało się odrzucić sejmowi 17 kwietnia. Strona prezydencka, argumentując weto, przekonywała m.in., że proponowane rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich niezbędnych poprawek zgłaszanych w trakcie prac legislacyjnych. Według przedstawicieli rządu i partii koalicyjnych brak ustawy tworzy luki prawne i nie pozwala na odpowiednią ochronę konsumentów.

Źródło: PAP