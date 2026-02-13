Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 20:21

Donald Trump: Rosja chce układu, a Wołodymyr Zełenski musi się ruszyć

Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego. Jego zdaniem prezydent Ukrainy musi „się ruszyć”, by zawrzeć układ z Rosją.

Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć – powiedział Trump przed wylotem do Fort Bragg w Karolinie Północnej na spotkanie z żołnierzami.

Jego administracja ma też wywierać na Ukrainę presję ws. wyborów prezydenckich jeszcze tej wiosny. Tego samego domaga się też Rosja. O zakończeniu wojny do czerwca mówił również Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem prezydent Trump chce wykorzystać zakończenie tego konfliktu do kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

Jak napisał z kolei „Financial Times”, sekretarz stanu USA Marco Rubio nie spotka się z europejskimi przywódcami, w tym z premierem Tuskiem, ws. Ukrainy. To, jak twierdzi „FT”, dla europejskich stolic dowód, że Waszyngton nie jest zainteresowany zaangażowaniem Europy ws. rozmów pokojowych.

Rubio tłumaczy zaś, że odwołał to spotkanie, bo są w Monachium ważniejsze sprawy. – Sekretarz nie weźmie udziału w spotkaniu formatu berlińskiego na temat Ukrainy, biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które odbywają się w tym samym czasie – powiedział jeden z przedstawicieli USA. – Podczas wielu spotkań w Monachium zajmuje się on kwestiami relacji Rosja–Ukraina – dodał.

USA chcą, by Ukraina i Rosja do czerwca zawarły porozumienie kończące wojnę
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Ostry apel Donalda Trumpa do Wołodymyra Zełenskiego. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images
