Donald Tusk i Giorgia Meloni zapowiadają nowy traktat polsko-włoski. „Mamy takie same poglądy na najważniejsze kwestie”

Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich istotnych dla Europy sprawach – powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni. Oboje zgodnie stwiedzili, że chcą zacząć prace nad nowym traktatem dwustronnym.

Zdaniem polskiego premiera Polska i Włochy „dobrze się rozumieją” i „zasługują na relacje na najwyższym możliwym poziomie”.

– Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie. To dla mnie wielka satysfakcja – podkreślił.

Wskazał, że Warszawa i Rzym podobnie patrzą na kwestie wojny w Ukrainie, systemu handlu emisjami ETS, funduszy europejskich, polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej.

– Jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście – to znaczy wierzy, że moralność i prawda mają sens w polityce – to jest pani Giorgia Meloni – powiedział Donald Tusk. Stwierdził też, że dzięki włoskiej premier europejska polityka jest „dużo lepsza”.

Polska i Włochy gotowe do rozmów o nowym traktacie dwustronnym

– Jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy, do rozpoczęcia takich serdecznych i poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem – powiedział Donald Tusk.

Giorgia Meloni potwierdziła, że Rzym i Warszawa chcą przystąpić do konsultacji na temat nowego polsko–włoskiego traktatu. W zeszłym roku Polska podpisała już traktat zacieśniający współpracę z Francją, a w najbliższych tygodniach ma podpisać podobną umowę z Wielką Brytanią.

Poprzednia umowa o przyjaźni między obu krajami pochodzi z 1991 r. Premier zwróciła uwagę na silne związki między obu krajami i przypomniała, że w polskim i włoskim hymnie są wzajemne odniesienia do obu krajów. Dodała, że lubi przypominać o tym, że to jedyny taki przypadek na świecie.

Premier przebywa obecnie z wizytą we Włoszech. Przed spotkaniem z Giorgią Meloni rozmawiał w Watykanie z papieżem Leonem XIV.

Źródło: PAP, XYZ