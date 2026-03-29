Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.03.2026
29.03.2026 15:11

Drony spadły w Finlandii. Premier: to prawdopodobnie ukraińskie bezzałogowce

Kilka dronów wleciało w fińską przestrzeń powietrzną. Dwa z nich spadły w okolicach miasta Kouvola przy granicy z Rosją. Jak stwierdził premier Finlandii Petteri Orpo, to prawdopodobnie ukraińskie bezzałogowce.

– To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę – wyjaśnił szef rządu w programie radia Yle. Fiński MON posłał w region rozbicia się dronów myśliwiec F/A-18 Hornet. Na miejsce skierowano też wojsko, policję i karetki. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Fińska armia wzmacnia nadzór nad granicami po ostatnich nalotach ukraińskich dronów na rosyjskie porty w okolicach Petersburga. Kijów chce w ten sposób ograniczyć rosyjski handel ropą. W nocy z soboty na niedzielę została choćby zaatakowana Ust-Ługa.

Ukraińskie drony znalazły się więc w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.

Łotwa reaguje na incydenty z dronami i dezinformację Rosji
Ćwiczenia wojskowe z użyciem drona
Ukraińskie drony spadły w Finlandii. Peter Kollanyi/Bloomberg via Getty Images
