Eneco przejmuje Hekla Energy i wchodzi do Polski

Holenderska grupa energetyczna Eneco kupi większościowy pakiet udziałów polskiej spółki Hekla Energy. Transakcja oznacza wejście jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Holandii na polski rynek energii oraz rozwój działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Holenderska grupa Eneco zawarła umowę przejęcia większościowego pakietu udziałów Hekla Energy, jednego z największych niezależnych dostawców energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł w Polsce. Wartości transakcji nie ujawniono. Dzięki przejęciu Eneco rozpocznie działalność na polskim rynku energetycznym, który firma wskazuje jako jeden z największych i najszybciej rozwijających się w Europie. Wartości transakcji nie ujawniono.

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Po finalizacji transakcji Hekla Energy ma stać się główną platformą rozwoju działalności Eneco w Polsce. Zakres współpracy obejmie zakup energii od producentów OZE, sprzedaż energii odbiorcom końcowym, handel hurtowy energią elektryczną i gazem ziemnym oraz świadczenie usług bilansujących dla producentów energii i właścicieli magazynów energii.

Hekla Energy działa na polskim rynku jako dostawca zielonej energii dla klientów biznesowych i instytucjonalnych. Spółka współpracuje z niezależnymi producentami energii odnawialnej, odbiorcami końcowymi oraz operatorami magazynów energii. W ostatnich latach firma rozbudowała portfel zakupów energii od wytwórców OZE i umocniła pozycję w segmencie usług dostarczania produktów od producenta do klienta końcowego dla producentów energii odnawialnej.

Według stron transakcji połączenie działalności obu podmiotów ma umożliwić rozwój usług związanych z handlem energią, zarządzaniem ryzykiem oraz optymalizacją portfela energetycznego. Eneco wniesie doświadczenie zdobyte na rynkach Holandii, Belgii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi działalność obejmującą wytwarzanie, sprzedaż, magazynowanie i handel energią.

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Gracjan Grela, założyciel i prezes Hekla Energy, pozostanie udziałowcem spółki i będzie nadal kierował jej działalnością. Ma to zapewnić ciągłość zarządzania oraz realizację dalszych planów rozwojowych firmy. Jednocześnie z inwestycji całkowicie wycofał się fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany przez Forum TFI, który był dotychczasowym większościowym udziałowcem Hekla Energy.

Przejęcie wpisuje się w strategię Eneco zakładającą rozwój działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii, dywersyfikację geograficzną oraz wzmacnianie kompetencji w zakresie handlu i zarządzania energią. Dla holenderskiej grupy jest to pierwsza tak znacząca inwestycja na polskim rynku i jednocześnie krok w kierunku rozszerzenia działalności w Europie Środkowej.