Kategoria artykułu: Biznes
Plan transformacji energetycznej ujawnił to, czego rząd nie mówi górnikom
Z jednej strony rząd zapewnia górników, że zawarta przed laty umowa społeczna dotycząca przyszłości polskiego węgla jest aktualna. Z drugiej publikuje plan transformacji energetycznej, który zaprzecza tym deklaracjom. – Ten dokument jest dla nas nie do zaakceptowania – ocenia Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.
11.06.2026, 05:00
Wydobycie węgla w Polsce i zatrudnienie w krajowych kopalniach spada z roku na rok. Fot.: Lubelski Węgiel Bogdanka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką przyszłość górnictwa węglowego rysuje KPEiK.
- Jakie obietnice zawiera umowa społeczna zawarta między rządem a górnikami.
- Jak KPEiK oceniają górnicze związki zawodowe.