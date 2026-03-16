Energylandia podpisała list intencyjny z BASEIG. AI pomoże w zarządzaniu największym polskim parkiem rozrywki

Energylandia podpisała list intencyjny z BASEIG. Partnerstwo otwiera drogę do wykorzystania AI w analizie danych czy optymalizacji procesów biznesowych.

– Widzimy ogromny potencjał w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do analizy i optymalizacji procesów biznesowych w dużych organizacjach. Planowana współpraca z Energylandią pozwoli nam rozwijać rozwiązania AI w środowisku o dużej skali operacyjnej i dynamicznym charakterze działalności. Naszym celem jest budowa narzędzi, które realnie zwiększają efektywność biznesu i wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych – mówi Kamil Stanek, prezes BASEIG S.A.

Współpraca ma objąć m.in. rozwój systemów analityki sprzedaży i marżowości, optymalizację działań marketingowych, prognozowanie popytu oraz automatyzację procesów biznesowych. Ma też pomóc zintegrować dane z różnych systemów organizacji i zbudować narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji.

BASEIG chce też wesprzeć nowego partnera w analizie efektywności promocji, prognozowaniu popytu oraz planowaniu sprzedaży.

List intencyjny to pierwszy etap przyszłej współpracy. Wyraża wolę stron do budowy wspólnych projektów technologicznych i pogłębienia partnerstwa w obszarze analizy danych i zastosowań AI.

To także kolejny krok BASEIG w realizacji swojej strategii opartej na budowie długoterminowych partnerstw z dużymi firmami. Spółka konsekwentnie rozwija kompetencje w obszarze analityki danych, automatyzacji procesów oraz AI dla biznesu.