Sztuczna inteligencja coraz ważniejsza w zakupach przez Internet

Czatboty takie jak ChatGPT czy Gemini mają coraz większy wpływ na decyzje zakupowe polskich konsumentów – wynika z badań OC&C. W 2025 r. sztuczna inteligencja została wykorzystana w 5 proc. internetowych zakupów.

Sztuczna inteligencja dogania media społecznościowe, które odpowiadają za 7 proc. ruchu zakupowego. Na czele, z 17-procentowym udziałem, wciąż stoją jednak wyszukiwarki.

– Jeszcze w 2024 r. udział modeli językowych w generowaniu ruchu zakupowego był bliski zeru. Dzisiaj dla wielu Polaków, zwłaszcza tych młodszych, asystenci AI są głównymi doradcami zakupowymi – mówi Michał Ostański, Associate Partner w OC&C Strategy Consultants.

Polecamy: AI w Polsce przyspiesza. Infrastruktura rośnie szybciej niż wdrożenia

Z pomocy wirtualnych asystentów przy robieniu zakupów korzystało 7,5 proc. przedstawicieli generacji Z i 6 proc. millenialsów. W przypadku generacji X jest to 4 proc., a wśród baby boomers – 1,5 proc.

Rola sztucznej inteligencji jest największa przy poszukiwaniu nie konkretnego produktu, a inspiracji. W takim celu z AI korzysta prawie 10 proc. kupujących, a wśród Gen Z – prawie 18 proc.

– Ta zmiana stanowi wyzwanie dla sklepów, które do tej pory, by przyciągnąć klienta, koncentrowały się na pozycjonowaniu w wyszukiwarkach i reklamach – mówi Bartek Krawczyk, partner w OC&C Strategy Consultants.

Według autorów badania „w odpowiedzi retailerzy powinni zwiększyć nakłady na rozwój kanałów własnych i wzmacniać świadomość marki, tak aby bezpośrednio przyciągać klientów na swoje strony”. Powinni też dostosowywać swoje strony do algorytmów rekomendacyjnych.

Przeczytaj też: Allegro wprowadza asystenta AI. To odpowiedź na ChatGPT

– Dzisiaj polski e-handel koncentruje się na wprowadzaniu narzędzi AI w logistyce, marketingu, prognozowaniu popytu czy obsłudze zwrotów, ponieważ w tych obszarach zwrot z inwestycji jest łatwiejszy do zmierzenia. Jednak jeśli rodzime firmy chcą stawić czoła globalnej konkurencji, powinny bardzo poważnie potraktować integrację z rewolucjonizującymi proces zakupowy modelami – mówi Michał Ostański.