16.03.2026 10:38

Enterprise Investors wraca do energetyki odnawialnej. Fundusz inwestuje w polską firmę Art Wind

Enterprise Investors Fund IX przejmuje 65 proc. udziałów w polskiej firmie Art Wind. Spółka zajmuje się instalacją i serwisem turbin wiatrowych w Europie.

Art Wind to ten rodzaj firmy, w który lubimy inwestować: wyspecjalizowana, operacyjnie dojrzała, działająca w sektorze napędzanym długoterminowymi trendami – powiedział Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za tę transakcję. – Spółka zbudowała silną pozycję rynkową w oparciu o kulturę bezpieczeństwa i trwałe relacje z czołowymi producentami turbin wiatrowych. Cieszymy się, że możemy wesprzeć Art Wind w kolejnym etapie rozwoju – dodał.

– W ciągu kilku lat zbudowaliśmy pozycję Art Wind jako zaufanego partnera dla firm instalujących i serwisujących turbiny wiatrowe w całej Europie – powiedział Bartłomiej Bartsch-Rosiński, założyciel i prezes spółki. – Współpraca z Enterprise Investors to dla nas szansa, żeby przyspieszyć – rozwijać zespół, skalować działalność i wchodzić na nowe rynki, nie rezygnując z tego, co zawsze było naszą przewagą: bezpieczeństwa, jakości i rzetelnej realizacji projektów – zauważył.

Według Enterprise Investors dążenie Europy do bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji napędza inwestycje w OZE. Przyrost liczby turbin wiatrowych przełoży się więc na trwały popyt na usługi Art Wind.

To trzecia inwestycja Enterprise Investors w OZE

Spółka Art Wind, która powstała w 2019 roku, specjalizuje się w instalacji i serwisie lądowych turbin wiatrowych. Firma działa na terenie całej Europy, jednak największa część jej przychodów pochodzi z Niemiec. Spółka ma silną pozycję rynkową i dobre wyniki finansowe – w 2025 roku przychody wyniosły 27 milionów euro.

Inwestycja, polegająca na przejęciu 65 proc. akcji i wykupie wszystkich inwestorów pasywnych, pozwoli rozwijać się firmie w tempie odpowiadającym dynamice sektora i umożliwi dalszą ekspansję Art Wind.

Dla Enterprise Investors to trzecia inwestycja w sektor OZE. Wcześniej fundusz zainwestował w Polish Energy Partners (obecnie Polenergia) i wprowadził spółkę na GPW, a także w firmę Wento, która trafiła później do norweskiego koncernu Equinor.

Enterprise Investors to jedna z najbardziej doświadczonych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Od założenia w 1990 roku fundusz utworzył 10 funduszy, które łącznie zainwestowały (lub zobowiązały się zainwestować) 2,4 mld euro w 163 spółki i zakończyły inwestycje w 142 z nich.

Turbina wiatrowa na wysokości piasty
Enterprise Investors przejmuje 65 proc. udziałów w Art Wind, fot. Jadwiga Figula/Getty Images
