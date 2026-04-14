14.04.2026

Eurostat: prawie 1 mln Ukraińców w Polsce ma status ochrony czasowej. Więcej tylko w Niemczech

Liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce w lutym wzrosła do ok. 967 tys. osób – podaje Eurostat. Tylko Niemcy przyjęły więcej uchodźców.

Na koniec lutego łączna liczba uchodźców z Ukrainy, którzy uzyskali status ochrony czasowej w Unii Europejskiej, sięgnęła 4,4 mln – wynika z danych Eurostatu. To wzrost o 0,5 proc.

Najwięcej z nich – 1,27 mln, czyli prawie 29 proc. ogółu – przebywa w Niemczech.

W Polsce jest to 967 tys. osób, czyli 22 proc. ogółu. Podium zamykają Czechy – tam przebywa 400 tys. Ukraińców, czyli 9,1 proc. całości.

Tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy to odpowiedź Unii Europejskiej na napływ uchodźców po rosyjskim pełnoskalowym ataku na ten kraj w lutym 2022 r. W czerwcu 2025 r. kraje członkowskie uzgodniły przedłużenie tego mechanizmu do marca 2027 r.

Mechanizm zapewnia zbiorową ochronę osobom przesiedlonym, które przybywają do UE i nie mogą wrócić do swojego kraju pochodzenia. Osobom objętym tymczasową ochroną przysługują jednakowe prawa na terenie całej UE.

Prawa te obejmują m.in.:

  • dostęp dzieci do edukacji,
  • prawo pobytu,
  • dostęp do rynku pracy i zakwaterowania,
  • pomoc medyczna,
  • pomoc społeczna.

Źródło: PAP, XYZ

