14.04.2026 12:24

W Polsce pracuje 1,1 mln cudzoziemców. Ponad 2/3 to Ukraińcy

Według najnowszych danych w Polsce pracuje 1,14 mln cudzoziemców, o 7 proc. więcej r/r – podaje Główny Urząd Statystyczny. Największą grupę stanowią Ukraińcy.

Najnowsze dane GUS za październik 2025 r. wskazują, że w Polsce pracowało 1,14 mln cudzoziemców. To o 7,1 proc. więcej r/r. Spośród nich niemal równo 60 proc. to mężczyźni, a 40 proc. – kobiety.

Ponad 2/3 ogółu – dokładnie 67,3 proc. – stanowili obywatele Ukrainy. Pod koniec października było ich 767 tys. – o 7,3 proc. r/r.

38,6 proc. realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Z kolei co piąty cudzoziemiec pracujący w Polsce mieszkał w Warszawie lub okolicach.

Źródło: PAP

Czy na rynku pracy panuje ageizm?
Może zainteresować Cię również
Szwedzki gigant modowy przyspiesza w Polsce. Kappahl szykuje nowe koncepty
Międzynarodowa marka odzieży najwięcej inwestuje w Polsce, gdzie działa od blisko trzech dekad. Mniejsza niż kiedyś sieć sklepów znów solidnie zarabia i jest gotowa do ekspansji – także w obszarze…
13.04.2026
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Czy administracja straciła zainteresowanie eksperymentami z misji IGNIS? „Frustracja narastała"
W misji za 65 mln euro, która była jednym z najważniejszych wydarzeń dla krajowego sektora kosmicznego, astronauci przeprowadzili 13 zaprojektowanych w Polsce eksperymentów. Niestety dziś brakuje…
13.04.2026
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
14.04.2026
Intel bez szefa w Polsce. Michał Dżoga wybrał własny biznes
Po Microsofcie i Google przyszła pora na kolejnego technologicznego giganta z USA. Osoby zarządzające ich polskimi oddziałami postawiły na inną ścieżkę kariery. Zbudowanie w naszym kraju…
14.04.2026
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026