W Polsce pracuje 1,1 mln cudzoziemców. Ponad 2/3 to Ukraińcy

Według najnowszych danych w Polsce pracuje 1,14 mln cudzoziemców, o 7 proc. więcej r/r – podaje Główny Urząd Statystyczny. Największą grupę stanowią Ukraińcy.

Najnowsze dane GUS za październik 2025 r. wskazują, że w Polsce pracowało 1,14 mln cudzoziemców. To o 7,1 proc. więcej r/r. Spośród nich niemal równo 60 proc. to mężczyźni, a 40 proc. – kobiety.

Ponad 2/3 ogółu – dokładnie 67,3 proc. – stanowili obywatele Ukrainy. Pod koniec października było ich 767 tys. – o 7,3 proc. r/r.

38,6 proc. realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Z kolei co piąty cudzoziemiec pracujący w Polsce mieszkał w Warszawie lub okolicach.

Źródło: PAP