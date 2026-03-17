Factorial uruchamia fundusz dla firm na przyspieszenie cyfryzacji. Będzie można z niego skorzystać też w Polsce

Startup Factorial uruchomił Fundusz Akceleracyjny Factorial AI o wartości 10 mln euro. Fundusz ma wspierać cyfryzację w firmach. Będzie dostępny także dla klientów startupu w Polsce.

Factorial wszedł na polski rynek w lutym 2026 r. To hiszpański startup, który zajmuje się systemami zarządzania HR i procesami w przedsiębiorstwach. Od trzech lat firma posiada status jednorożca – w 2022 r. jej wycena przekroczyła 1 mld dolarów. Jak podawał na początku marca Bloomberg, firma prowadzi obecnie rozmowy o nowym finansowaniu, które mogą podwoić jej wycenę do 2 mld dolarów.

Jak wskazuje firma, o wejściu na polski rynek przesądziła „silna kultura przedsiębiorczości oraz szybko rozwijający się ekosystem biznesowy". Szerzej o Factorial pisaliśmy w tym artykule.

Fundusz Akceleracyjny Factorial AI jest przeznaczony dla firm zatrudniających od 20 do 1000 pracowników. Wsparcie obejmuje redukcję kosztów wdrożenia platformy oferowanej przez startup lub kredyt na ten cel. Jest skierowane do klientów, którzy po raz pierwszy podpiszą roczną umowę w ramach pakietów People Bundle oraz PRO Bundles.

– Wyniki biznesowe w Europie w nadchodzącej dekadzie będą zależeć od tego, jak skutecznie firmy zintegrują sztuczną inteligencję ze swoimi działaniami. Organizacje, które szybko inwestują w cyfryzację procesów kadrowych, z czasem zwiększają swoją przewagę. Dzięki naszemu funduszowi w wysokości 10 mln euro usuwamy bariery i umożliwiamy ambitnym firmom przyspieszenie transformacji – skomentował uruchomienie funduszu prezes Factorial Jordi Romero.