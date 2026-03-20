20.03.2026

Firma Lyten chce stworzyć centrum przemysłowe w Polsce. To druga taka inwestycja w Europie

Firma Lyten zamierza zbudować centrum przemysłowe w Polsce. Inwestycja w Gdańsku będzie drugim takim hubem w Europie.

Lyten, czyli producent m.in. magazynów energii, chce przeprowadzić w tym roku studium wykonalności, by ocenić produkcję swoich urządzeń, potencjalne partnerstwa i niezbędną infrastrukturę. Te działania mają doprowadzić do budowy centrum przemysłowego wokół Lyten Dwa w Gdańsku.

Pierwsze takie centrum przemysłowe powstało w szwedzkim Skellefteå na terenie niedawno przejętego przez Lyten zakładu Northvolt Ett. Połączy ono produkcję akumulatorów z centrum danych o mocy do 1 GW. Pełna zdolność produkcyjna centrum ma przynieść ok. 10 mld dodatkowych inwestycji w infrastrukturę i zapewnić tysiące miejsc pracy.

– Wkraczamy w nową erę rozwoju infrastruktury, która ma szansę zaspokoić rosnące przez kolejne dziesięciolecia zapotrzebowanie na energię elektryczną, centra danych obsługujące sztuczną inteligencję czy sektor obronny – stwierdził Dan Cook, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy. – Lyten tworzy strategicznie zlokalizowane centra przemysłowe, aby połączyć zaawansowane materiały i bateryjne systemy magazynowania energii firmy Lyten z cyfrową infrastrukturą AI. Wierzymy, że Polska dysponuje odpowiednimi talentami oraz infrastrukturą, a także jest zainteresowana partnerstwem publiczno-prywatnym, które umożliwią powstanie i rozwój centrum przemysłowego Lyten w Gdańsku – dodaje.

Lyten ma ambitne plany dotyczące produkcji w Gdańsku

W Gdańsku firma ma największy zakład produkcji systemów magazynowania energii. Powstaje tam m.in. Voltpack Mobile System (VMS). To modułowy system zarządzania energią, oparty na AI. Pozwala na koordynację zasilania w milisekundach między dowolną kombinacją źródeł energii słonecznej, wiatrowej, agregatowej, bateryjnej i sieciowej. Lyten chce eksportować ten produkt na pięć kontynentów.

Firma będzie też sprawdzać, czy w hubie przemysłowym da się wytwarzać akumulatory litowo-siarkowe przeznaczone dla dronów, robotów i satelitów, kleje firmy Lyten, filamenty do ultrawytrzymałego druku 3D, jak też domieszki do betonu Lyten S Cure, umożliwiające uzyskanie betonu o wysokiej wytrzymałości i mniejszym śladzie węglowym, wspierające rozwój infrastruktury komercyjnej, przemysłowej i krytycznej.

– Produkcja tworzy niezwykle potrzebne miejsca pracy, jednak wymaga znacznych nakładów kapitałowych. Centra danych AI przynoszą niesamowite inwestycje i kapitał, ale nie napędzają znaczącego wzrostu zatrudnienia. Łącząc te dwa elementy w naszych centrach przemysłowych, zapewniamy korzyści płynące z obu obszarów, a jednocześnie zabezpieczamy przyszłość lokalnej gospodarki, wykorzystując proces przełomowego rozwoju sztucznej inteligencji, który będzie z pewnością kontynuowany – wyjaśnia Robert Chryc-Gawrychowski, dyrektor generalny Lyten Poland.

Czym zajmuje się Lyten?

Lyten powstała w 2015 r. Jest liderem w dziedzinie akumulatorów litowo-siarkowych oraz zaawansowanych materiałów grafenowych 3D. Pozyskała ponad 625 mln dolarów w postaci inwestycji kapitałowych oraz podpisała listy intencyjne dotyczące finansowania w wysokości 650 mln dolarów z amerykańskiego Banku Eksportowo-Importowego. Udziały w niej mają takie firmy jak Stellantis, FedEx czy Europejski Fundusz Inwestycyjny. Główna siedziba znajduje się w kalifornijskim San Jose.

Lyten Poland jest największym zakładem produkcyjnym systemów magazynowania energii w Europie. Może produkować około 6 GWh magazynów energii. 16 października 2025 firma przejęła zarówno portfolio produktów, jak i własność intelektualną firmy Northvolt, a gdański zakład Northvolt Dwa zmienił się w Lyten Dwa. Zakład ten ma być głównym europejskim centrum produktów bateryjnych amerykańskiej firmy.

Fabryka Lyten Dwa w Gdańsku
Lyten chce w Gdańsku zbudować centrum przemysłowe. Fot. Lyten
