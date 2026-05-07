„FT”: UE przygotowuje się na scenariusz negocjacji z Rosją

Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Rosją – podaje „Financial Times”. To efekt frustracji działaniami Waszyngtonu. Plan Wspólnoty ma mieć aprobatę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

O przygotowaniach miał poinformować przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Europejscy przywódcy rozważają podjęcie negocjacji z Moskwą, bo są sfrustrowani rozmowami, które prowadzi amerykańska administracja – wyjaśnia brytyjski dziennik.

Antonio Costa zapewnił, że plan ma poparcie Kijowa. Powiedział, że rozmawia z przywódcami krajów UE w poszukiwaniu „najlepszej metody, by zorganizować się i zorientować, co w praktyce jest potrzebne, aby rozmawiać z Rosją, kiedy przyjdzie na to właściwy czas”. Zastrzegł jednak, że „nikt nie zaobserwował żadnych sygnałów z Rosji” świadczących o tym, że Moskwa jest skłonna podjąć „poważne negocjacje”.

Niektórzy przywódcy państw UE, jak premier Belgii, proponują otwarcie „kanału komunikacyjnego”, który pozwoliłby rozpocząć negocjacje z Kremlem. Inni są jednak zdania, że nie ma co do tego, kto miałby je reprezentować w rozmowach.

Unia Europejska od początku sprzeciwia się podejmowaniu decyzji ws. Ukrainy bez władz tego kraju.

Tymczasem główny ukraiński negocjator Rustem Umierow poleciał do Waszyngtonu, by rozmawiać z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa nt. zakończenia wojny. Ma omówić tam kwestie związane z bezpieczeństwem oraz współpracą Ukrainy z USA, uwolnieniem jeńców oraz ożywieniem procesów dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Źródło: PAP