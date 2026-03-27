„FT”: Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą utworzenia „Sił Bezpieczeństwa Ormuzu”

Zjednoczone Emiraty Arabskie namawiają dziesiątki krajów do utworzenia „Sił Bezpieczeństwa Ormuzu” – informuje „FT”. Koalicja państw miałaby eskortować statki i bronić cieśniny Ormuz przed irańskimi atakami.

Zjednoczone Emiraty Arabskie przygotowują też z Bahrajnem rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która ma zapewnić mandat każdej przyszłej grupie zadaniowej w cieśninie Ormuz. Wydaje się jednak prawdopodobne, że Rosja i Chiny mogą zawetować taki dokument.

Nie wiadomo na razie, jakie kraje mogłyby współtworzyć grupę zadaniową. Większość krajów NATO odmówiła wysłania w rejon okrętów, o co prosił prezydent USA Donald Trump.

Francja poinformowała jednak w czwartek, że przeprowadziła rozmowy z około 35 krajami, poszukując partnerów i propozycji dla otwarcia cieśniny. Taka operacja stałaby się możliwa dopiero po zakończeniu wojny.

Wysłanie okrętów w region rozważa także rząd Kanady, ale również pod warunkiem zawieszenia broni.

Przypomnijmy, cieśnina Ormuz jest de facto zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. W odpowiedzi na ostrzał Teheran zaatakował Izrael i kraje regionu oraz zablokował żeglugę przez cieśninę Płynie tamtędy ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Sparaliżowanie żeglugi doprowadziło do gwałtowego wzrostu cen ropy i gazu.

Źródło: PAP, XYZ