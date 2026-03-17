Prezydent Donald Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy. Zapamiętamy to

NATO popełnia bardzo głupi błąd – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, komentując sprzeciw krajów paktu wobec pomysłu wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz. Zapewnił, że „to była wielka próba”, a Stany Zjednoczone „muszą to zapamiętać”. Powtórzył jednak, że Waszyngton nie potrzebuje niczyjej pomocy.

– NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: „wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło – ocenił Donald Trump w trakcie spotkania z irlandzkim premierem Micheálem Martinem.

Stwierdził jednak, że amerykańska propozycja wspólnej akcji państw NATO w celu odblokowania Cieśniny Ormuz to była tylko „wielka próba”, bo Waszyngton nie potrzebuje pomocy, „ale oni powinni tam być”.

– Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące – dodał.

Prezydent argumentował, że myśląc w podobny sposób, USA mogłyby uznać, że wojna w Ukrainie nie stanowi dla nich zagrożenia i nie dostarczać pomocy dla Kijowa. Zapewnił, że w takim scenariuszu Ukraina upadłaby w ciągu jednego dnia.

Na pytanie, czy zamierza wyciągnąć konsekwencje lub opuścić NATO, prezydent stwierdził, że w tej chwili nie ma nic na myśli, lecz jest bardzo zawiedziony. Dodał, że decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO może podjąć bez zgody Kongresu.

Waszyngton chce odblokować Cieśninę Ormuz

Amerykański prezydent zamiar wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz ogłosił w sobotę. Wiele krajów, w tym Polska, odmówiło jednak militarnego wsparcia akcji. Mimo to, Donald Trump zapewnił, że niektóre stolice już wysłały swoje okręty.

– Liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze. Niektóre są bardzo entuzjastycznie nastawione. A niektóre to kraje, którym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat, chroniliśmy je przed okropnymi zagrożeniami zewnętrznymi, ale one nie były aż tak entuzjastyczne – powiedział.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz jest zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

Teheran przepuszcza tylko pojedyncze statki z przyjaznych mu krajów. Z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej wynika, że w Zatoce Perskiej uwięzionych jest 3,2 tys. statków handlowych i 20 tys. marynarzy.

W reakcji na przedłużającą się blokadę cieśniny, ceny ropy gwałtownie wzrosły. By je obniżyć, w środę 11 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie, w tym USA, wypuszczą na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw. Same Stany Zjednoczone wypuszczą 174 mln baryłek.

Źródło: PAP, XYZ