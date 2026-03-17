17.03.2026 18:04

Prezydent Donald Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy. Zapamiętamy to

NATO popełnia bardzo głupi błąd – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, komentując sprzeciw krajów paktu wobec pomysłu wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz. Zapewnił, że „to była wielka próba”, a Stany Zjednoczone „muszą to zapamiętać”. Powtórzył jednak, że Waszyngton nie potrzebuje niczyjej pomocy.

NATO popełnia bardzo głupi błąd. Od dawna mówiłem: „wiecie, ciekawe, czy NATO kiedykolwiek by nam pomogło – ocenił Donald Trump w trakcie spotkania z irlandzkim premierem Micheálem Martinem.

Stwierdził jednak, że amerykańska propozycja wspólnej akcji państw NATO w celu odblokowania Cieśniny Ormuz to była tylko „wielka próba”, bo Waszyngton nie potrzebuje pomocy, „ale oni powinni tam być”.

Wszyscy zgadzają się z nami, ale nie chcą pomóc. A my, jako Stany Zjednoczone, musimy to zapamiętać, bo uważam, że to dość szokujące – dodał.

Prezydent argumentował, że myśląc w podobny sposób, USA mogłyby uznać, że wojna w Ukrainie nie stanowi dla nich zagrożenia i nie dostarczać pomocy dla Kijowa. Zapewnił, że w takim scenariuszu Ukraina upadłaby w ciągu jednego dnia.

Na pytanie, czy zamierza wyciągnąć konsekwencje lub opuścić NATO, prezydent stwierdził, że w tej chwili nie ma nic na myśli, lecz jest bardzo zawiedziony. Dodał, że decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z NATO może podjąć bez zgody Kongresu.

Waszyngton chce odblokować Cieśninę Ormuz

Amerykański prezydent zamiar wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz ogłosił w sobotę. Wiele krajów, w tym Polska, odmówiło jednak militarnego wsparcia akcji. Mimo to, Donald Trump zapewnił, że niektóre stolice już wysłały swoje okręty.

– Liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze. Niektóre są bardzo entuzjastycznie nastawione. A niektóre to kraje, którym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat, chroniliśmy je przed okropnymi zagrożeniami zewnętrznymi, ale one nie były aż tak entuzjastyczne – powiedział.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz jest zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

Teheran przepuszcza tylko pojedyncze statki z przyjaznych mu krajów. Z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej wynika, że w Zatoce Perskiej uwięzionych jest 3,2 tys. statków handlowych i 20 tys. marynarzy.

W reakcji na przedłużającą się blokadę cieśniny, ceny ropy gwałtownie wzrosły. By je obniżyć, w środę 11 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie, w tym USA, wypuszczą na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowcaTo 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw. Same Stany Zjednoczone wypuszczą 174 mln baryłek.

Źródło: PAP, XYZ

Donald Trump przekonuje, że wojna wkrótce się skończy. Walki trwają
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z mediami na początku drugiego dnia szczytu NATO 2025
NATO popełnia bardzo głupi błąd – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje PGE z dwucyfrowym wzrostem, główne indeksy w górę. Allegro znów najgorsze w WIG20. Dzień na GPW 17 marca 2026 r.
Gwałtowne wzrosty spółek energetycznych przełożyły się we wtorek na dobre wyniki głównych indeksów. PGE, którego akcje podrożały we wtorek o ponad 12 proc., zostało niekwestionowanym liderem wzrostów w WIG20. Z kolei Allegro drugą sesję z rzędu kończy z największym spadkiem wśród blue chipów.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Finlandia uczy AI od przedszkola. Walka z dezinformacją wkracza w nową erę
W Finlandii już trzylatki uczą się rozpoznawać obrazy i dźwięki, które mogą być fałszywe. System edukacji tego nordyckiego kraju, od lat uznawany za jeden z najbardziej spójnych i odpornych na kryzysy informacyjne, włączył do podstawy programowej obowiązkową edukację dotyczącą sztucznej inteligencji oraz zagrożeń, jakie ze sobą niesie.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
AI to za mało. Nowy fundusz VC chce inwestować w firmy z przychodami
Pomerangels to nowy fundusz na polskiej scenie venture capital. Wehikuł chce zainwestować co najmniej 77 mln zł.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”
Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026