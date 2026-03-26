Pakistan potwierdził, że pośredniczy w rozmowach między Iranem i USA

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar potwierdził w czwartek, że jego kraj pośredniczy w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza wypowiedź przedstawiciela pakistańskich władz na ten temat potwierdza wtorkowe doniesienia dziennika „New York Times”.

We wpisie na platformie X Dar zastrzegł, że obecnej komunikacji między Waszyngtonem i Teheranem nie można nazywać rozmowami pokojowymi.

„W mediach pojawiły się niepotrzebne spekulacje na temat rozmów pokojowych mających na celu zakończenie trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W rzeczywistości., toczą się pośrednie rozmowy USA z Iranem, za pośrednictwem komunikatów przekazywanych przez Pakistan. W tym kontekście Stany Zjednoczone przedstawiły 15 punktów, które Iran obecnie analizuje" – napisał szef resortu spraw zagranicznych Pakistanu. Dodał, że poparcia tej inicjatywie udzielają Turcja oraz Egipt.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

To pierwsze oficjalne potwierdzenie ze strony władz w Islamabadzie ich pośrednictwa w kontaktach między Iranem i USA – podaje agencja AFP. Agencja podała także, że zarówno premier Pakistanu Shehbaz Sharif, jak i szef dyplomacji „utrzymują regularne kontakty z wysokimi rangą przedstawicielami rządu Iranu, a także ze swoimi sojusznikami z Zatoki Perskiej”. Tradycyjnie natomiast, jak przypomniała AFP, Pakistan blisko współpracuje z USA.

O tym, że USA przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny, napisał we wtorek „NYT”. Gazeta powołała się na dwóch urzędników wtajemniczonych w sprawę, według których propozycja obejmuje m.in. irański program pocisków balistycznych i program nuklearny oraz kwestię transportu przez cieśninę Ormuz.

„NYT” podkreślił, że jego informatorzy nie wiedzieli, czy Izrael – prowadzący od 28 lutego bombardowania Iranu wspólnie z USA – zaakceptował ten plan. Według dziennika głównym pośrednikiem między Waszyngtonem i Teheranem ma być szef sztabu armii pakistańskiej, marszałek Syed Asim Munir.

Gazeta twierdzi, że utrzymuje on bliskie kontakty z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), co ma dowodzić, że jest wiarygodnym pośrednikiem. Ponadto „NYT” przypomniał, że w ubiegłym roku Munir dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem, który określił go mianem swojego „ulubionego feldmarszałka”.

