25.03.2026 07:02

„NYT”: USA przedstawiły Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny. Konflikt może jednak się rozszerzyć

Amerykańska administracja przekazała Iranowi 15-punktowy plan zakończenia wojny – podaje „New York Times”. Prezydent USA Donald Trump ma chcieć szybkiego końca konfliktu, jednak równocześnie pojawiają się informacje o przyłączeniu się kolejnych państw do wojny.

Przekazany za pośrednictwem Pakistanu plan ma dotyczyć irańskiego programu pocisków balistycznych, programu nuklearnego oraz blokady cieśniny Ormuz, którędy płynie ok. 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Nie wiadomo jednak czy Izrael, współprowadzący z USA wojnę, zgodzi się na porozumienie.

Otwartą kwestią jest też to, czy Teheran przyjmie amerykańską propozycję jako punkt wyjścia do negocjacji. Irański reżim może mieć trudności z szybką odpowiedzią na amerykańską propozycję ze względu na trudności komunikacyjne wewnątrz irańskiego reżimu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że trwają zabiegi dyplomatyczne. Zapewniła jednak, że amerykańskie wojska „kontynuują operację Epicka Furia bez zmian, by osiągnąć cele wojskowe wyznaczone przez naczelnego dowódcę i Pentagon”. Według „NYT” gotowość Waszyngtonu do negocjacji sugeruje, że Donald Trump byłby skłonny pozostawić obecny reżim u władzy. Przynajmniej na razie.

Arabia Saudyjska, ZEA i Azerbejdżan bliżej wojny

Mimo zintensyfikowanych wysiłków dyplomatycznych pojawiają się doniesienia o możliwym rozszerzeniu konfliktu, który trwa od niemal miesiąca. Przywódcy państw Zatoki Perskiej, zwłaszcza Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, namawiają Donalda Trumpa, by dokończył wojnę i zniszczył potencjał militarny Iranu – twierdzi „Wall Street Journal”. Informacje o poparciu Rijadu dla wojny potwierdził we wtorek „NYT”.

Według ustaleń „WSJ”, choć ZEA zapewniły, że nie przyłączą się do ataków, to obecnie mają trwać dyskusje na ten temat. Abu Zabi ma sprzeciwiać się zawieszeniu broni. Arabskie państwa regionu wiedzą, że nie mają dużego wpływu na decyzję USA, i obawiają się, że jeśli Waszyngton postanowi nagle zakończyć wojnę, będą musiały same stawić czoła Iranowi – ocenia gazeta.

Waszyngton ma też planować wysłanie na Bliski Wschód 3 tys. żołnierzy elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Z kolei w piątek 20 marca media podały, że Pentagon wyśle dodatkowo na Bliski Wschód trzy okręty wojenne i liczącą 2,5 tys. żołnierzy jednostkę ekspedycyjną piechoty morskiej. Mimo to, decyzja o użyciu wojsk lądowych w Iranie jeszcze nie zapadła – podają źródła „WSJ”.

Równolegle pojawiły się doniesienia o tym, że Izrael mógłby wciągnąć Azerbejdżan do wojny. Oba kraje współpracują na mocy tajnej umowy, tymczasem relacje Baku z irańskim reżimem są napięte od lat i pogorszyły się od początku wojny – relacjonuje Maritime-Executive. Ewentualna konfrontacja Azerbejdżanu z Iranem mogłaby wciągnąć w wojnę także Turcję, z którą Baku podpisało umowę o wzajemnym wsparciu w razie wojny.

Przypomnijmy, wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego, gdy rozpoczął się izraelsko-amerykański atak na Iran. Konflikt rozprzestrzenił się, gdy Teheran w odwecie zaatakował Izrael i inne kraje, zwłaszcza te, w których znajdują się amerykańskie bazy. Działania wojenne rozlały się też na Liban.

Źródło: PAP, XYZ

Jak poważny może być kryzys państw Zatoki? Tylko część ma oszczędności
Irańskie pociski Rakietowe
Plan pokojowy USA ma dotyczyć irańskich programów pocisków balistycznych oraz nuklearnego, a także cieśniny Ormuz. Fot. Majid Saeedi/Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes Świat
„Detroit Wschodu” w tarapatach. Globalne wyzwania przed tajską branżą motoryzacyjną
Tajlandia po cichu stała się czwartym co do wielkości producentem aut w Azji. Przemysł motoryzacyjny to filar jej gospodarki, ale mierzy się ze spadkiem popytu i konkurencją ze strony krajów o niższych kosztach pracy. Czy nadzieją jest elektromobilność?
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pałac Prezydencki kontra Orlen. Awantura o wysokie rachunki Polaków za gaz
– Orlen w ubiegłym roku osiągnął 3,5 mld zł nadmiarowych zysków ze sprzedaży gazu. To oznacza, że łupił klientów, wykorzystując srogą zimę – ogłosił Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta. Paliwowy koncern odpiera zarzuty. A analityk giełdowy wskazuje, że wyliczenia Pałacu Prezydenckiego nie dają pełnego obrazu, jak wygląda rynek gazu w Polsce.
24.03.2026