07.04.2026 11:28
07.04.2026 11:28

Fundusz Pershing Square chce kupić Universal Music. Za największą muzyczną firmę świata zapłaci ponad 64 miliardy dolarów

Bill Ackman, szef funduszu Pershing Square, zamierza kupić Universal Music Group. Zapłaci za nią zarówno w gotówce, jak i w akcjach. Po tej informacji akcje największej firmy muzycznej świata poszły o 10 proc. w górę.

Według CNBC obecni akcjonariusze dostaliby 9,4 miliarda euro w gotówce, do tego 0,77 akcji nowej spółki za każdy udział w UMG. To oznaczałoby 30,4 euro za akcję, czyli o 78 proc. więcej, niż obecnie wynosi kurs Universal. Pershing Square i UMG mają bowiem stworzyć nową spółkę, która trafi na nowojorską giełdę.

„Od wejścia UMG na giełdę sir Lucian Grainge i zarząd firmy zrobili świetną robotę, rozwijając światowej klasy listę artystów” – napisał w oświadczeniu Bill Ackman. „Jednak akcje UMG spadły przez połączenie różnych czynników, które nie mają związku z działalnością muzyczną firmy i które mogą być naprawione moją transakcją” – dodał.

Ackman wymienił choćby słabą komunikację z akcjonariuszami, opóźnienie wejścia na amerykańską giełdę czy niepewność dotyczącą 18 proc. akcji należących do Bollore Group.

Pershing Square chce więc zmienić skład zarządu, wprowadzić do niego dwóch swoich ludzi, a „jednego z najbardziej znanych menedżerów zajmujących się rozrywką”, Michaela Ovitza, zrobić szefem firmy.

Universal Music Group została wydzielona z francuskiego giganta medialnego Vivendi. Jego główny właściciel, Vincent Bollore, zachował udziały warte wtedy 5,9 miliarda euro. UMG, które ma w swoim portfolio takich artystów jak Lady Gaga czy Taylor Swift, trafiło też na giełdę w Amsterdamie w 2021 r., spółkę wyceniono na 46 miliardów euro.

Siedziba Universal Music Group w Los Angeles
Fundusz Pershing Square chce kupić Universal Music Group. Fot. Jeremy Moeller/GC Images
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026