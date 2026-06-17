Fundusz Vinci z grupy BGK inwestuje w ElevenLabs. „Powstanie centrum światowego AI"

Fundusz Vinci z grupy BGK został akcjonariuszem ElevenLabs. Wartość inwestycji wynosi 11 mln dol., czyli około 42 mln zł. Transakcja ma wesprzeć budowę AI Lab Poland, polskiego centrum technologii sztucznej inteligencji, które ma stać się jednym z ważnych ośrodków rozwoju AI na świecie.

Vinci dołącza do grona inwestorów wspierających ElevenLabs. Wśród nich są m.in. Andreessen Horowitz, Sequoia i BlackRock. Inwestycja została przeprowadzona w rozszerzonej rundzie serii D. Jak podano, Vinci jest pierwszym polskim inwestorem instytucjonalnym w spółce.

Podczas konferencji inaugurującej AI Lab Poland Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podkreślił, że Polska powinna rozwijać własne technologie, modele, dane i własność intelektualną. Według niego inwestycja grupy BGK w ElevenLabs wpisuje się w budowę suwerenności technologicznej, przemysłowej i energetycznej.

– Chcemy, aby Polska była miejscem, w którym technologie przyszłości są tworzone, finansowane i rozwijane. Inwestycja grupy BGK w ElevenLabs jest właśnie krokiem w tym kierunku – powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki podczas konferencji inaugurującej inicjatywę AI Lab Poland.

Obecna kapitalizacja Eleven to już 11 mld dolarów. To zasługa rundy D, zamkniętej na początku tego roku.

AI Lab Poland ma wspierać startupy i talenty

AI Lab Poland ma być ekosystemem łączącym kapitał, technologię, naukę i kompetencje. Celem projektu jest rozwijanie przełomowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Ponadto chodzi o wspieranie inwestycji, których wartość w kolejnych latach może sięgnąć setek milionów złotych.

Jednym z założeń inicjatywy jest identyfikacja polskich startupów AI z potencjałem globalnego rozwoju. Projekt ma też wspierać ścieżki kariery talentów technologicznych. Obejmuje to współpracę z uczelniami, programy stażowe i rozwój zatrudnienia w sektorze sztucznej inteligencji.

AI Lab Poland ma również organizować wydarzenia łączące krajowych i zagranicznych inwestorów z naukowcami, ekspertami i przedsiębiorcami. Dzięki temu Polska ma wzmacniać swoją pozycję jako miejsce tworzenia i komercjalizacji technologii AI.

ElevenLabs chce rozwijać centrum AI w Polsce

Mati Staniszewski, współzałożyciel ElevenLabs, wskazał, że współpraca z Vinci i grupą BGK ma pomóc w stworzeniu w Polsce światowej klasy centrum rozwoju technologii AI. Jak podkreślił, inicjatywa ma łączyć naukowców, przedsiębiorców i twórców technologii pracujących nad kolejną generacją rozwiązań sztucznej inteligencji.

– Razem chcemy stworzyć miejsce, które będzie łączyć naukowców, przedsiębiorców i twórców technologii pracujących nad kolejną generacją rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Chcemy wykorzystać energię i ambicję, których doświadczyliśmy podczas ElevenLabs Warsaw Summit. A także sprawić, by kolejne przełomowe technologie powstawały właśnie w Polsce – powiedział Mati Staniszewski.

O planach firmy pisaliśmy niedawno na portalu.

BGK liczy na efekt mnożnikowy

Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, ocenił, że inwestycja może uruchomić projekty o wartości setek milionów złotych. Według niego wpisuje się ona w strategiczne cele BGK. Chodzi o wspieranie innowacyjnych polskich firm ważnych dla nowoczesnej gospodarki i mających globalne ambicje.

Jak wskazał Czekaj, wartość projektów inwestycyjnych, które mogą zostać uruchomione w ramach AI Lab Poland w najbliższych kilku latach, może wynieść nawet pół miliarda złotych. Prezes BGK dodał, że obecność Vinci w akcjonariacie ElevenLabs, obok globalnych funduszy, może zwiększyć zainteresowanie Polski przez zagranicznych inwestorów.

Vinci stawia na globalne technologie z polskim zapleczem

Bartosz Drabikowski, prezes Vinci, podkreślił, że ElevenLabs to kolejny po Iceye jednorożec w portfelu firmy. Spółka jest wyceniana na 11 mld dol. Jak zaznaczył, wyjątkowy charakter transakcji polega na tym, że inwestycja w ElevenLabs ma jednocześnie finansować rozwój AI Lab Poland.

Według Drabikowskiego projekt ma sprawić, że patenty, talenty oraz kompetencje inżynierskie i zarządcze będą powstawać w Polsce i pozostawać w kraju. Vinci deklaruje też wsparcie pozafinansowe dla spółek, w tym pomoc w skalowaniu biznesu, akwizycjach, zdobywaniu kontraktów i ekspansji zagranicznej.

ElevenLabs rozwija narzędzia audio oparte na AI

ElevenLabs to firma z obszaru audio AI założona w 2022 roku przez Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. Spółka tworzy narzędzia do syntezy mowy, transkrypcji, muzyki, dubbingu oraz konwersacyjnych asystentów AI.

Według przekazanych informacji ElevenLabs zatrudnia ponad 400 osób w 14 biurach na świecie. Firma osiąga 500 mln dol. przewidywanych rocznych przychodów i dostarcza narzędzia audio dla dużych globalnych przedsiębiorstw.

Vinci jest firmą inwestycyjną z grupy BGK. Zarządza funduszami Private Equity i Venture Capital, które mają łącznie 1,1 mld zł kapitału. Firma koncentruje się na polskich spółkach wzrostowych, które potwierdziły model biznesowy i planują ekspansję zagraniczną. Wśród priorytetowych obszarów Vinci są sztuczna inteligencja, robotyzacja, transformacja energetyczna, technologie optyczne i kosmiczne, bezpieczeństwo, zdrowie, produkcja żywności oraz transport.

BGK inwestuje

Przypomnijmy, niecały rok temu należący do grupy Banku Gospodarstwa Krajowego fundusz Vinci został inwestorem spółki Iceye. Fundusz zainwestował w polsko-fińską spółkę ponad 40 mln zł.

Vinci w swojej strategii na lata 2026-2030 zakłada przeznaczenie 1,1 mld zł na inwestycje w innowacyjne firmy wzrostowe.