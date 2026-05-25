25.05.2026

GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące suplementów. Znaleziono w nich substancję psychoaktywną

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła substancję psychoaktywną w sześciu partiach suplementów firmy Dutch Therapy. Sanepid nakazał wycofanie ich z obrotu.

Jak wskazuje organ, skontrolowane suplementy mogą zagrażać zdrowiu konsumentów i nie należy ich spożywać.

Substancja wykryta w suplementach marki Green Out to tetrahydrokannabinol (THC). Partie, w których wykryto jej obecność, to:

  • Fresh Bomb Sweet Strawberry Strong+, 100 ml o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 12.2027,
  • Fresh Bomb Lost Cherry Strong+, 100 ml o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 12.2027,
  • Fresh Bomb Citrus Mix Strong, 100 ml o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 07.2027,
  • Fresh Bomb Sour Apple Strong+, 100 ml o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 12.2027,
  • Pure Energy Amnesia Haze, 10 ml o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 01.2027,
  • Sour Bears, 130 g o numerze partii / dacie minimalnej trwałości 12.2026.

„Zgodnie z oceną ryzyka opracowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wszystkie analizowane suplementy diety o podanych poniżej numerach partii stwarzają ryzyko dla zdrowia konsumentów" – podano w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Producentem suplementów jest firma Dutch Therapy Maciej Kamiński z siedzibą w Słupsku – podaje GIS.

Po analizie dokumentacji dotyczącej suplementów sanepid wydał decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu tych produktów oraz nakazującą ich wycofanie z obrotu. „Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) kontynuują postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie" – podano także w komunikacie.

Producent nie odpowiada na próby kontaktu ze strony sanepidu 

Jak podaje GIS, 22 maja 2026 r. przedstawiciele PIS kilkakrotnie próbowali kontaktować się z producentem – zarówno telefonicznie i mailowo, jak i w jego siedzibie – ale bez powodzenia.

„W związku z tym projekt ostrzeżenia publicznego nie został skonsultowany z producentem wyżej wymienionych suplementów diety" – zaznacza GIS.

Budynek Głównego Inspektora Sanitarnego (sanepidu)
GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące suplementów diety, w których wykryto substancję psychoaktywną. Fot. PAP/Radek Pietruszka
