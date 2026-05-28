Zalando stawia na luksus z drugiej ręki. Setki tysięcy zainteresowanych w Polsce
Największa w Europie platforma modowa łączy siły z Vestiaire Collective, w który uwierzyli giganci luksusu i finansów. Rozpowszechnią handel używanymi produktami renomowanych marek w kilkunastu krajach. Duży potencjał widzą zwłaszcza w Polsce.
28.05.2026, 10:00
Alice Marshall kieruje w Zalando kategorią pre-owned, uruchomioną w 2020 r. Firma poszerzyła w tym roku ofertę używanych produktów o odzież dziecięcą, a teraz także o luksusowe marki. Fot. materiały prasowe Zalando
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Zalando postanowiło wejść w kategorię mody luksusowej z drugiej ręki i jakiego partnera wybrało.
- Co w ocenie modowego giganta wyróżnia pod tym względem Polskę.
- Jak Zalando ocenia potencjał polskiego rynku używanej odzieży na tle Europy.