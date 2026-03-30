30.03.2026 11:35

Grupa EBI i Santander Consumer Bank wesprą kwotą 860 mln złotych zielone inwestycje w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Santander Consumer Bank (SCB) podpisały umowę, która umożliwi uruchomienie w Polsce 860 mln zł przystępnego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych planujących m.in. zakup samochodów elektrycznych lub instalację paneli fotowoltaicznych – poinformował EBI.

Jak czytamy w komunikacie, nowonawiązana współpraca przyczyni się do realizacji celów planu REPowerEU Unii Europejskiej w zakresie dostępnej cenowo czystej energii oraz wesprze dalszy rozwój rynków finansowych wspólnoty.

Nowe kredyty Santander Consumer Bank na zielone projekty

W ramach transakcji podziału ryzyka inwestycyjnego, tzw. sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieliła gwarancji dla portfela istniejących kredytów konsumenckich SCB, co pozwoliło uwolnić kapitał na potrzeby nowej akcji kredytowej.

„Inwestycja Grupy EBI w wysokości 429 mln zł umożliwi uruchomienie dwukrotnie wyższej kwoty nowych, korzystnych kredytów SCB przeznaczonych na zielone projekty, takie jak zakup pojazdów elektrycznych, instalacja paneli fotowoltaicznych czy poprawa efektywności energetycznej" – informuje EBI.

– Sekurytyzacja to skuteczny sposób zwiększania funduszy dostępnych na realizację europejskich priorytetów i przyspieszenie zielonej transformacji. Najnowsze wydarzenia geopolityczne po raz kolejny uwypuklają istotne znaczenie działań na rzecz transformacji energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo i obniża koszty energii dla przedsiębiorstw i osób fizycznych – powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektorka naczelna EFI.

– Nowa umowa Grupy EBI i SCB jest naszą drugą zieloną sekurytyzacją syntetyczną w Polsce. To znakomity przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwia uruchomienie funduszy na zrównoważone środowiskowo inwestycje realizowane przez MŚP i gospodarstwa domowe – dodała.

Jak zauważa EBI, to już czwarta umowa sekurytyzacyjna zawarta między Grupą EBI a SCB. Poprawi ona dostęp osób fizycznych i przedsiębiorstw w Polsce do finansowania projektów wspierających kluczowe cele energetyczne UE.

– Ten projekt to kolejny ważny krok w naszej wieloletniej współpracy z Grupą EBI oraz doskonały przykład efektywnego wykorzystania kapitału w realizacji naszych strategicznych priorytetów. Dzięki niemu znacząco zwiększamy zdolność kredytową w segmencie MŚP i klientów detalicznych, wspierając finansowanie rozwiązań z zakresu zielonej energii. Wzmacnia to nasze zaangażowanie w odpowiedzialną bankowość poprzez połączenie efektywności kapitałowej z realnym wsparciem gospodarki oraz transformacji energetycznej w Polsce – skomentował Paweł Muciek, CFO Santander Consumer Banku.

Czytaj także: Raport BGK: gigantyczna luka zagraża Polsce. Eksperci wskazują na kluczowe ryzyko

Jako instytucja Unii Europejskiej zapewniająca długoterminowe finansowanie, Grupa EBI odgrywa rolę w pogłębianiu europejskiego rynku sekurytyzacji. W 2025 r. Grupa EBI podpisała umowy tego typu o rekordowej wartości 6 mld euro.

Największą dotychczas sekurytyzacją syntetyczną Grupy EBI była transakcja o wartości 1 mld euro zawarta w ubiegłym roku z bankiem ABN AMRO. Dzięki niej 1,2 mld euro nowego finansowania stanie się dostępne dla przedsiębiorstw w Holandii, w tym na projekty związane ze zrównoważonym ekologicznie rozwojem.

Na rynku polskim Grupa EBI podpisała pierwszą zieloną sekurytyzację w 2024 r., a w 2025 r. zawarła kolejną umowę tego rodzaju w celu wsparcia przedsiębiorczości kobiet.

Polecamy: Syntetyczny środek na ryzyko. Polskie banki weszły do europejskiej czołówki

Na zdjęciu stacja ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie. Fot. Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
27.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
30.03.2026
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026