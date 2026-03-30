Grupa EBI i Santander Consumer Bank wesprą kwotą 860 mln złotych zielone inwestycje w Polsce

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Santander Consumer Bank (SCB) podpisały umowę, która umożliwi uruchomienie w Polsce 860 mln zł przystępnego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych planujących m.in. zakup samochodów elektrycznych lub instalację paneli fotowoltaicznych – poinformował EBI.

Jak czytamy w komunikacie, nowonawiązana współpraca przyczyni się do realizacji celów planu REPowerEU Unii Europejskiej w zakresie dostępnej cenowo czystej energii oraz wesprze dalszy rozwój rynków finansowych wspólnoty.

Nowe kredyty Santander Consumer Bank na zielone projekty

W ramach transakcji podziału ryzyka inwestycyjnego, tzw. sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieliła gwarancji dla portfela istniejących kredytów konsumenckich SCB, co pozwoliło uwolnić kapitał na potrzeby nowej akcji kredytowej.

„Inwestycja Grupy EBI w wysokości 429 mln zł umożliwi uruchomienie dwukrotnie wyższej kwoty nowych, korzystnych kredytów SCB przeznaczonych na zielone projekty, takie jak zakup pojazdów elektrycznych, instalacja paneli fotowoltaicznych czy poprawa efektywności energetycznej" – informuje EBI.

– Sekurytyzacja to skuteczny sposób zwiększania funduszy dostępnych na realizację europejskich priorytetów i przyspieszenie zielonej transformacji. Najnowsze wydarzenia geopolityczne po raz kolejny uwypuklają istotne znaczenie działań na rzecz transformacji energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo i obniża koszty energii dla przedsiębiorstw i osób fizycznych – powiedziała Marjut Falkstedt, dyrektorka naczelna EFI.

– Nowa umowa Grupy EBI i SCB jest naszą drugą zieloną sekurytyzacją syntetyczną w Polsce. To znakomity przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które umożliwia uruchomienie funduszy na zrównoważone środowiskowo inwestycje realizowane przez MŚP i gospodarstwa domowe – dodała.

Jak zauważa EBI, to już czwarta umowa sekurytyzacyjna zawarta między Grupą EBI a SCB. Poprawi ona dostęp osób fizycznych i przedsiębiorstw w Polsce do finansowania projektów wspierających kluczowe cele energetyczne UE.

– Ten projekt to kolejny ważny krok w naszej wieloletniej współpracy z Grupą EBI oraz doskonały przykład efektywnego wykorzystania kapitału w realizacji naszych strategicznych priorytetów. Dzięki niemu znacząco zwiększamy zdolność kredytową w segmencie MŚP i klientów detalicznych, wspierając finansowanie rozwiązań z zakresu zielonej energii. Wzmacnia to nasze zaangażowanie w odpowiedzialną bankowość poprzez połączenie efektywności kapitałowej z realnym wsparciem gospodarki oraz transformacji energetycznej w Polsce – skomentował Paweł Muciek, CFO Santander Consumer Banku.

Jako instytucja Unii Europejskiej zapewniająca długoterminowe finansowanie, Grupa EBI odgrywa rolę w pogłębianiu europejskiego rynku sekurytyzacji. W 2025 r. Grupa EBI podpisała umowy tego typu o rekordowej wartości 6 mld euro.

Największą dotychczas sekurytyzacją syntetyczną Grupy EBI była transakcja o wartości 1 mld euro zawarta w ubiegłym roku z bankiem ABN AMRO. Dzięki niej 1,2 mld euro nowego finansowania stanie się dostępne dla przedsiębiorstw w Holandii, w tym na projekty związane ze zrównoważonym ekologicznie rozwojem.

Na rynku polskim Grupa EBI podpisała pierwszą zieloną sekurytyzację w 2024 r., a w 2025 r. zawarła kolejną umowę tego rodzaju w celu wsparcia przedsiębiorczości kobiet.

