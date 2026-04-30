Grupa Virtus pozyskała 15 mln zł. Rusza z projektem odzysku surowców krytycznych

Grupa Virtus zakończyła proces pozyskiwania kapitału w ramach emisji akcji serii L. Spółka pozyskała pełną zakładaną kwotę finansowania w wysokości 15 mln zł. Virtus chce wydać pozyskane pieniądze na rozwój projektu w obszarze surowców krytycznych i materiałów o znaczeniu strategicznym.

Grupa Virtus to podmiot dostarczający finansowanie dla sektora obronnego. Działalność spółki opiera się na modelu operatora finansowego. Od lutego 2026 r. grupa realizuje nową strategię rozwoju, koncentrując się na sektorze defence, dual-use oraz projektach w obszarze surowców krytycznych i materiałów strategicznych. Rozpoczęcie realizacji projektów w tym obszarze stanowi jeden z kluczowych kierunków dalszego rozwoju spółki.

Grupa Virtus pozyskała finansowanie na projekt w sektorze surowców krytycznych

29 kwietnia 2026 r. spółka zakończyła subskrypcję akcji serii L i wyemitowała 10 mln nowych akcji po cenie emisyjnej 1,5 zł. Nowe akcje, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez dziesięciu inwestorów, będą stanowić niecałe 12 proc. podwyższonego kapitału. Proces przydziału akcji został zakończony.

– Zebraliśmy pełną kwotę finansowania i przechodzimy do etapu realizacji projektów. Co istotne, nie są to już wyłącznie plany. Posiadamy zawarte pierwsze umowy oraz dostęp do materiału. Budujemy skalowalny model biznesowy oparty na odzysku surowców o znaczeniu strategicznym dla Europy – skomentował prezes zarządu spółki Rafał Rachalewski.

– Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój strategicznego projektu w obszarze surowców krytycznych i materiałów o znaczeniu strategicznym, realizowanego w ramach przyjętej strategii spółki – dodała wiceprezeska Grupy Virtus Małgorzata Grużewska.

Projekt zakłada pozyskiwanie hałd poprzemysłowych do wspólnych przedsięwzięć w zakresie ich przetwarzania i komercjalizacji. Pierwsza umowa dotycząca hałdy zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego została zawarta w kwietniu 2026 r. Szacowany wolumen materiału objętego projektem wynosi obecnie około 120 tys. ton.

Projekt obejmuje proces identyfikacji, odzysku oraz sprzedaży surowców, w tym metali i pierwiastków o znaczeniu strategicznym, wykorzystywanych m.in. w przemyśle obronnym, elektromobilności oraz sektorze zaawansowanych technologii. Spółka koncentruje się na odzysku metali krytycznych, takich jak m.in. nikiel, kobalt czy mangan. Ostateczny skład odzyskiwanych surowców będzie uzależniony od wyników dalszych badań i analiz.

Virtus chce rozwijać kolejne projekty w tym obszarze. W kwietniu 2026 r. spółka zawarła umowę typu term sheet dotyczącą potencjalnej realizacji projektu odzysku surowców z kolejnego składowiska materiałów poprzemysłowych. Docelowa skala tego składowiska może sięgać nawet 960 tys. ton.

Grupa Virtus zakłada realizację projektów w modelu współpracy z właścicielami materiałów, w którym odpowiada za organizację i finansowanie procesu technologicznego oraz komercjalizację surowców, a wypracowany zysk dzielony jest pomiędzy strony.