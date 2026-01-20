Grzegorz Mazurek w radzie nadzorczej PKO BP. Kandydaturę zgłosił Skarb Państwa

Grzegorz Mazurek został powołany do rady nadzorczej PKO BP podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku. Jego kandydaturę zgłosił Skarb Państwa.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy PKO BP oddano 885 mln 640 tys. 345 ważnych głosów z 885 mln 640 tys. 345 akcji, stanowiących 70,85 proc. kapitału zakładowego. Za kandydaturą Grzegorza Mazurka było 626 mln 76 tys. 467 głosów, przeciw – 257 mln 591 tys. 401 głos, a 1 mln 972 tys. 477 głosów wstrzymało się od głosu.

Grzegorz Mazurek jest profesorem nauk ekonomicznych i rektorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest także ekspertem w obszarze zarządzania i transformacji cyfrowej. Ma również doświadczenie w rozwoju bankowości elektronicznej.

Grupa Kapitałowa PKO BP to jedna z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Polsce. Podmiotem dominującym w grupie jest PKO BP. Na koniec 2024 roku suma aktywów grupy wyniosła 525,2 mld zł. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku.

