Skarb Państwa chce, by Grzegorz Mazurek dołączył do rady nadzorczej PKO BP

Skarb Państwa zgłosił Grzegorza Mazurka jako kandydata na członka rady nadzorczej PKO BP. Mazurek od 2020 r. pełni funkcję rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kandydatura Mazurka będzie rozpatrywana podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku zaplanowanego na 20 stycznia 2026 r., zwołanego w grudniu na wniosek ministra aktywów państwowych reprezentującego Skarb Państwa.

Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PKO BP, ma 29,43 proc. akcji banku.

W radzie nadzorczej banku zasiadają obecnie Tomasz Siemiątkowski (przewodniczący rady nadzorczej), Maciej Cieślukowski, Jerzy Kalinowski, Hanna Kuzińska, Marek Panfil, Małgorzata Prochwicz-O'Shaugnessy, Jerzy Śledziewski, Paweł Waniowski, Anna Zabłocka-Wiercińnska oraz Katarzyna Zimnicka-Jankowska.

Mazurek jest profesorem nauk ekonomicznych, menedżerem akademickim oraz ekspertem w obszarze transformacji cyfrowej i zarządzania – wskazuje PKO BP.

Jest naukowcem i autorem licznych publikacji z zakresu transformacji cyfrowej i wpływu nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, na modele biznesowe i zarządzanie organizacjami – podaje bank.

Mazurek jest także członkiem Rady Powierniczej EFMD (European Foundation for Management Development) oraz pełni funkcję wiceprezydenta EFMD odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczy również w pracach międzynarodowych gremiów związanych z akredytacją i jakością kształcenia menedżerskiego – wskazuje PKO BP.

Jak podano, w przeszłości zdobywał doświadczenie w sektorze finansowym i technologicznym, w tym przy projektach związanych z rozwojem bankowości elektronicznej.

Grzegorz Mazurek pracuje na Akademii Leona Koźmińskiego od 2005 r. – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 r. jako profesor tytularny – podaje z kolei uczelnia.

Jak wskazano w jego biogramie na stronie uczelni, Mazurek jest również członkiem Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju (organu doradczego ministra rozwoju, pracy i technologii), członkiem Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, członkiem Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. W latach 2016-2018 był również członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji.