GUS rozpocznie pilotaż pomiaru local content. W pierwszej kolejności w energetyce

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że rozpocznie pilotaż mierzenia komponentu krajowego, czyli tzw. local content w branżach polskiej gospodarki. Pierwszą branżą, którą weźmie pod lupę, będzie energetyka.

Pilotaż rozpocznie się w połowie 2026 r. Jeśli się powiedzie, to metody pomiaru będą stopniowo wdrażane w kolejnych branżach w 2027 r. Firmy mają raportować kwestie związane z komponentem krajowym bezpośrednio do GUS.

– Polska będzie pionierem w zakresie mierzenia local content w UE – wskazał na konferencji poświęconej uruchomieniu pilotażu prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.

Jak podał prezes urzędu, w celu stworzenia odpowiednich miar statystycznych GUS dokonał przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach poza UE.

– Wiemy, że problem jest złożony. Nie tylko dotyczy udziału, ale także poszczególnych szczegółów, które składają się na ten udział. Wynagrodzenia osobowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi czy pozostałe koszty w ramach tego zagadnienia. Stąd właśnie wynika konieczność przeprowadzenia pilotażu, który

ma dać odpowiedź, czy opracowana przez GUS metodologia jest prawidłowa –powiedział prezes GUS.

Pomiar będzie dotyczył zarówno zamawiającego, jak i wykonawców na trzech poziomach łańcucha dostaw – wskazał prezes GUS. Zakres może zostać zmieniony, jeśli będzie to uznane za niezbędne w trakcie pilotażu.

– Energetyka została wybrana celowo, dlatego że tam jest duża skala projektów i rozbudowane łańcuchy dostaw. Jest to więc świetne pole do tego, żeby sprawdzić, czy nasze założenia badawcze są dobrze rozumiane i dobrze spływają do nas te informacje, czy system informatyczny jest sprawny i dobrze przygotowany i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie te kalkulacje przeprowadzić w odpowiedni sposób – powiedziała na konferencji wiceprezeska GUS Renata Bielak.

Kolejne branże, w których GUS ma prowadzić pomiary, to sektor zbrojeniowy, transportowo-infrastrukturalny i technologiczno-cyfrowy. W 2028 r. pomiary będą prawdopodobnie realizowane we wszystkich obszarach, w których realizowane są kluczowe inwestycje publiczne – podała wiceprezeska GUS.