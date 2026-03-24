24.03.2026 17:42

GUS rozpocznie pilotaż pomiaru local content. W pierwszej kolejności w energetyce

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że rozpocznie pilotaż mierzenia komponentu krajowego, czyli tzw. local content w branżach polskiej gospodarki. Pierwszą branżą, którą weźmie pod lupę, będzie energetyka.

Pilotaż rozpocznie się w połowie 2026 r. Jeśli się powiedzie, to metody pomiaru będą stopniowo wdrażane w kolejnych branżach w 2027 r. Firmy mają raportować kwestie związane z komponentem krajowym bezpośrednio do GUS.

– Polska będzie pionierem w zakresie mierzenia local content w UE – wskazał na konferencji poświęconej uruchomieniu pilotażu prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.

Jak podał prezes urzędu, w celu stworzenia odpowiednich miar statystycznych GUS dokonał przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach poza UE.

– Wiemy, że problem jest złożony. Nie tylko dotyczy udziału, ale także poszczególnych szczegółów, które składają się na ten udział. Wynagrodzenia osobowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi czy pozostałe koszty w ramach tego zagadnienia. Stąd właśnie wynika konieczność przeprowadzenia pilotażu, który
ma dać odpowiedź, czy opracowana przez GUS metodologia jest prawidłowa –powiedział prezes GUS.

Pomiar będzie dotyczył zarówno zamawiającego, jak i wykonawców na trzech poziomach łańcucha dostaw – wskazał prezes GUS. Zakres może zostać zmieniony, jeśli będzie to uznane za niezbędne w trakcie pilotażu.

GUS będzie mierzył local content. Na pierwszy ogień idzie energetyka

– Energetyka została wybrana celowo, dlatego że tam jest duża skala projektów i rozbudowane łańcuchy dostaw. Jest to więc świetne pole do tego, żeby sprawdzić, czy nasze założenia badawcze są dobrze rozumiane i dobrze spływają do nas te informacje, czy system informatyczny jest sprawny i dobrze przygotowany i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie te kalkulacje przeprowadzić w odpowiedni sposób – powiedziała na konferencji wiceprezeska GUS Renata Bielak.

Kolejne branże, w których GUS ma prowadzić pomiary, to sektor zbrojeniowy, transportowo-infrastrukturalny i technologiczno-cyfrowy. W 2028 r. pomiary będą prawdopodobnie realizowane we wszystkich obszarach, w których realizowane są kluczowe inwestycje publiczne – podała wiceprezeska GUS.

GUS rozpocznie pomiar local content w gospodarce. Na zdjęciu od lewej: prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan, wiceprezeska ARP Ilona Deręgowska i prezeska UZP Agnieszka Olszewska. Fot. XYZ
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
250 tys. osób na antyrządowym proteście w Pradze. Dlaczego Czesi wyszli na ulice i kto ich tam wyciągnął?
„Ręce precz od publicznej telewizji i publicznego radia” – skandowali manifestanci podczas antyrządowych protestów w Pradze. Czesi wyszli na ulice, bo nie chcą pójść drogą Węgier i Słowacji. W swoim stylu protestowali w obronie społeczeństwa obywatelskiego, wolności kultury i żądali większych wydatków na obronność.
22.03.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Już nie tylko Coca-Cola i Pepsi. Gigant spożywczy reaktywuje legendarną markę
Coca-Cola i Pepsi od lat rywalizują o dominację na rynku napojów gazowanych, ale korzysta na tym trzeci gracz. Keurig Dr Pepper awansował na drugie miejsce sprzedaży swojego flagowego napoju i idzie dalej – reaktywuje popularną na południu USA markę coli. Podczas gdy rywale stawiają na wersje bezcukrowe, firma wybiera prostszą strategię: klasyczną, pełnocukrową colę.
22.03.2026