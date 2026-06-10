GUS: wzrosły przychody instytucji kultury w pierwszym kwartale 2026 r.

Przychody instytucji kultury, jak wynika z danych GUS, wzrosły w pierwszym kwartale. Osiągnęły też większy wynik finansowy brutto, ale w górę poszły też koszty i nakłady inwestycyjne.

Według GUS przychody tych instytucji wyniosły – w pierwszym kwartale 2026 r. – 4584,5 mln zł. Wzrosły więc o 9,1 proc. r/r. 93,9 proc. przychodów stanowiły te ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a 5,9 proc. – pozostałe przychody operacyjne i 0,2 proc. – przychody finansowe. Najwyższy udział w przychodach ogółem osiągnęły instytucje kultury z województwa mazowieckiego (24,7 proc.).

Średnie przychody wyniosły 974,8 tys. zł. Największe przychody ogółem w przeliczeniu na jedną instytucję osiągnęły instytucje kultury w województwie mazowieckim (1 737,1 tys. zł), a najmniejsze – w województwie lubelskim (473,1 tys. zł). Z danych GUS wynika też, że 83,5 proc. przychodów osiągnęły samorządowe instytucje kultury, a resztę państwowe.

Z kolei koszty tych instytucji wyniosły 4 151,7 mln zł i były wyższe o 9,9 proc. od poniesionych rok wcześniej. W kosztach ogółem instytucji kultury największy udział miały koszty podmiotów prowadzących działalność obiektów kulturalnych – 40 proc.

Zysk brutto wyniósł 506,9 mln zł, a strata brutto 74,1 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł 432,3 mln zł. Oznacza to, że zysk netto wzrósł o 0,6 proc., a strata netto spadła o 4,6 proc.