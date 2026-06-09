W Polsce pracuje coraz więcej obcokrajowców. GUS: to już ponad 1,1 mln osób

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2025 r. na polskim rynku pracy było zatrudnionych ponad 1,141 mln obcokrajowców – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z końcówką 2024 r. oznacza to wzrost o 77 tys. pracowników.

W ujęciu procentowym oznacza to wzrost o 7,2 proc. Z kolei licząc miesiąc do miesiąca, liczba pracowników zza granicy wzrosła o 0,3 proc. W listopadzie 2025 r. zatrudnionych było o 3,1 tys. osób mniej.

W stosunku do ogólnej liczby pracowników na polskim rynku, odsetek obcokrajowców wynosił 6,9 proc. Z kolei w grudniu 2024 r. analogiczny wskaźnik wynosił 6,8 proc. Przypomnijmy, że na koniec 2025 r. w Polsce pracowało 15,125 mln osób.

Z całej grupy pracowników zagranicznych najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, odpowiadający za 67,6 proc. ogólnej liczby. Mowa tu o 771,8 tys. osób, czyli o 8,1 proc. więcej niż na koniec 2024 r. Drugą co do liczebności narodowością byli Białorusini – 118,9 tys., tj. 10,4 proc. analizowanej populacji.

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