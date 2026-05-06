Iceye ma szykować się do nowej rundy finansowania. Wycena spółki może się podwoić

Startup Iceye ma prowadzić rozmowy na temat nowej rundy finansowania, w której chce pozyskać 250 mln euro – podał Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Zamknięcie nowej rundy może podwoić wycenę spółki do 5 mld euro. Wycena mogłaby być nawet wyższa, biorąc pod uwagę perspektywy sektora, w którym działa Iceye – wskazały źródła Bloomberga.

Przedstawiciele spółki, do których zwrócił się Bloomberg, odmówili komentarza.

Źródła, na które powołuje się agencja, wskazują, że warunki dotyczące nowej rundy nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone i mogą ulec zmianie.

Poprzednią rundę finansowania o wartości 200 mln euro Iceye zamknął w grudniu 2025 r. Spółka osiągnęła wtedy wycenę na poziomie 2,4 mld euro. Pieniądze pozyskano od europejskich inwestorów, w tym funduszu General Catalyst. Włączyli się także polscy inwestorzy – fundusz Vinci utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz należący do Rafała Brzoski RiO Family Office.

O plany dotyczące kolejnej rundy finansowania i potencjalnego debiutu na giełdzie pytaliśmy współzałożyciela i prezesa Iceye Rafała Modrzewskiego pod koniec kwietnia 2026 r.

– My zawsze pracujemy nad następną rundą. Na dziś nie ma decyzji co do ewentualnego wejścia na giełdę, a na pewno na tyle konkretnej, żebyśmy się mogli nią podzielić z rynkiem – powiedział nam Rafał Modrzewski.

– Finansowanie oczywiście jest kluczowe. Pozyskiwanie większej ilości kapitału zawsze jest czymś interesującym dla firmy. Dzisiaj spółka jest bardzo dobrze dokapitalizowana i dochodowa, więc w dużej mierze finansuje swój rozwój z bieżącej działalności. Teraz musimy skupić się na dowożeniu wartości dla klienta i rozwijaniu nowych produktów – dodał prezes i współzałożyciel Iceye.

Założona w 2014 r. polsko-fińska spółka stworzyła jedną z największych na świecie flot satelitów SAR. Dostarczają dane m.in. dla rządów, sektora ubezpieczeniowego oraz firm zajmujących się analizą danych geoprzestrzennych. Jak mówił w rozmowie z XYZ Rafał Modrzewski, obecnie Iceye stawia przede wszystkim na współpracę z sektorem obronnym.

W 2025 r. przychody spółki wyniosły 250 mln euro. W 2026 r. spółka chce, podobnie jak w poprzednich czterech latach, podwoić przychody. Wartość portfela zamówień na koniec 2025 r. wyniosła 1,5 mld euro.