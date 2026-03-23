Iga Świątek kończy współpracę z trenerem Wimem Fissette’em

Iga Świątek poinformowała o zakończeniu współpracy z trenerem Wimem Fissette’em. W ubiegłym tygodniu tenisistka odpadła z turnieju WTA w Miami w jego drugiej rundzie.

Fisette został trenerem Świątek po tym, jak w październiku 2024 r., po trzech latach zakończyła pracę z Tomaszem Wiktorowskim. Wim Fissette to znane nazwisko w świecie tenisa, był trenerem m.in. Naomi Osaki, Wiktorii Azarenki, Kim Clijsters, Simony Halep, Petry Kvitovej czy Angelique Kerber.

Informację o zakończeniu współpracy Świątek podała na Instagramie. Nie podała, kto zostanie jej nowym szkoleniowcem. Wskazała natomiast, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.

„Czasami życie i sport przynoszą takie momenty… Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to, co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie" – napisała o swojej porażce w turnieju.

„Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissette'em podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy – w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci ,Trenerze, za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego i zarówno zawodowo, jak i prywatnie" – napisała Świątek.

„Wiem, że pojawia się wiele pytań, ale dam Wam znać o tym, co dalej, w odpowiednim czasie. Daję sobie chwilę na zadbanie o siebie, ułożenie tego doświadczenia i przygotowanie się do nowego rozdziału. Po prostu, krok po kroku, bo jak często mówię –to maraton, a nie sprint" – dodała tenisistka.