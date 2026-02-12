Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 19:09

Iga Świątek odpadła z turnieju w Dausze. Polka przegrała w ćwierćfinale z Marią Sakkari

Iga Świątek nie awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Dausze. Polka przegrała z Maria Sakkari z Grecji 6:2, 4:6, 5:7.

Mecz zaczął się dobrze dla Świątek, która w Dausze była rozstawiona z numerem 1. Łatwo wygrywała gemy, dwukrotnie przełamała Sakkari i nic nie zapowiadało katastrofy. W drugim secie Sakkari wyszła na prowadzenie 3:0, Polka dała radę wyrównać 4:4. Potem jednak nie wykorzystała dwóch break pointów, dała się przełamać i grecka tenisistka wyrównała stan setów.

Trzeci set początkowo także należał do Sakkari. Wygrywała 5:2, jednak Świątek obroniła meczbola i wyrównała 5:5. Następny gem należał jednak do rywalki Polki. Choć Świątek obroniła jedną piłkę meczową, to przy kolejnej trafiła w siatkę i było po meczu.

Iga Świątek wygrywała wcześniej turnieje w Dausze w latach 2022–2024. W ubiegłym roku odpadła w półfinale. Tegoroczna porażka może ją jednak kosztować drugie miejsce w rankingu WTA. Jeśli Jelena Rybakina dotrze do finału, to Iga Świątek spadnie na trzecie miejsce światowego rankingu.

Wcześniej z turniejem WTA pożegnały się Magdalena Fręch (przegrała 3:6, 4:6 z Amerykanką Ann Li) oraz Magda Linette, która przegrała z Rosjanką Mirra Andriejewa 6:7 i 1:6.

polska tenisistka Iga Świątek
Iga Świątek odpadła z turnieju w Dausze. To może ją kosztować drugie miejsce w rankingu WTA. Fot. Robert Prange/Getty Images
