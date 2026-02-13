Igrzyska 2026. Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem dla Polski w łyżwiarstwie szybkim na 10 tysięcy metrów

Pilne

Polski łyżwiarz Władimir Semirunnij został srebrnym medalistą olimpijskim w wyścigu na 10 tysięcy metrów. Złoto zdobył Czech Metodej Jilek. Brąz wywalczył Holender Jorrit Bergsma.

Polski zawodnik wygrał swoją parę i długo prowadził w wyścigu. Potem jednak okazało się, że Metodej Jilek pokonał go, osiągając czas 12:33,44. Nasz łyżwiarz utrzymał jednak drugie miejsce.

To drugi polski medal na igrzyskach we Włoszech. Wcześniej srebro na skoczni normalnej wywalczył Kacper Tomasiak.

Kim jest Władimir Semirunnij?

Władimir Semirunnij to Rosjanin, który od roku startuje w biało-czerwonych barwach. Obywatelstwo dostał w sierpniu 2025. Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, zawodnik chciał przenieść się do innej federacji, by móc startować w międzynarodowych zawodach. Napisał więc w lipcu 2023 do związków sportowych w Kazachstanie i w Polsce. Już we wrześniu tamtego roku był w Polsce.

Po przyjeździe do Polski musiał podpisać dokumenty, w których potępił wojnę na Ukrainie. Nie miał z tym żadnego problemu. Potem zaczęła się walka o jego obywatelstwo. Pomogły jego doskonałe wyniki – m.in. na mistrzostwach świata w Hamar w 2024 zdobył brąz na 5000 m i srebro na 10 000 m.

Już jako Polak Władimir Semirunnij w styczniu wywalczył w Tomaszowie Maz. złoto mistrzostw Europy na 5000 m.