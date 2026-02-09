Igrzyska 2026. Kacper Tomasiak srebrnym medalistą w skokach narciarskich

Pilne

Kacper Tomasiak został pierwszym polskim medalistą na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Polski zawodnik zdobył srebro na normalnej skoczni w Predazzo.

Mistrzem olimpijskim został Philipp Raimund. Niemiec wygrał z Polakiem o 3,4 punktu. Brąz zdobyli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

CZYTAJ WIĘCEJ: Najciekawszy kontrakt tej zimy? Wspomagany przez OSHEE debiutant Kacper Tomasiak doskakuje już prawie do podium

Polski skoczek po pierwszej serii był czwarty. Do trzeciego zawodnika tracił 0,1 pkt. Pozostali Polacy całkowicie zawiedli. Kamil Stoch był 38., a Paweł Wąsek zajął 35. lokatę. Obaj nie zakwalifikowali się więc do drugiej, finałowej serii.

19-letni skoczek podtrzymał medalową passę Polaków, trwającą od igrzysk w Vancouver w 2010 roku. To jedenasty olimpijski medal Polaków w tej dyscyplinie.