Igrzyska 2026. Kacper Tomasiak srebrnym medalistą w skokach narciarskich

Kacper Tomasiak został pierwszym polskim medalistą na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Polski zawodnik zdobył srebro na normalnej skoczni w Predazzo.

Mistrzem olimpijskim został Philipp Raimund. Niemiec wygrał z Polakiem o 3,4 punktu. Brąz zdobyli ex aequo Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Polski skoczek po pierwszej serii był czwarty. Do trzeciego zawodnika tracił 0,1 pkt. Pozostali Polacy całkowicie zawiedli. Kamil Stoch był 38., a Paweł Wąsek zajął 35. lokatę. Obaj nie zakwalifikowali się więc do drugiej, finałowej serii.

19-letni skoczek podtrzymał medalową passę Polaków, trwającą od igrzysk w Vancouver w 2010 roku. To jedenasty olimpijski medal Polaków w tej dyscyplinie.

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Fot. PAP/Grzegorz Momot
