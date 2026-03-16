16.03.2026 14:01
Inflacja bazowa w Polsce. NBP podał najnowsze dane
Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w lutym 2026 r. wyniosła 2,5 proc. rok do roku – podał Narodowy Bank Polski.
Jak podał NBP w lutym inflacja bazowa:
po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6 proc., wobec 1,6 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej;
- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.
Inflacja w lutym 2026 r. wyniosła 2,1 proc. r/r – podał w piątek GUS. Jednocześnie inflacja w styczniu również wyniosła 2,1 proc., a nie jak wynikało ze wstępnego szacunku – 2,2 proc.
Czytaj więcej: Inflacja w lutym w celu NBP. Jak skok cen ropy i gazu może wpłynąć na ceny?