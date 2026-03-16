16.03.2026 14:01

Inflacja bazowa w Polsce. NBP podał najnowsze dane

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w lutym 2026 r. wyniosła 2,5 proc. rok do roku – podał Narodowy Bank Polski.

Jak podał NBP w lutym inflacja bazowa:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6 proc., wobec 1,6 proc. miesiąc wcześniej;

  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,2 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja w lutym 2026 r. wyniosła 2,1 proc. r/r – podał w piątek GUS. Jednocześnie inflacja w styczniu również wyniosła 2,1 proc., a nie jak wynikało ze wstępnego szacunku – 2,2 proc.

Na zdjęciu widać logo Narodowego Banku Polski. Fot. NBP
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Od państwowego socjalizmu do „kapitalizmu dla wszystkich”. Radykalna zmiana kursu w Boliwii
Niedawne zaprzysiężenie nowego prezydenta Boliwii nie oznaczało zwykłej zmiany władzy. Było próbą gruntownej przebudowy modelu gospodarczego państwa. Przez niemal dwie dekady reguły gry wyznaczała lewica skupiona wokół Ruchu na rzecz Socjalizmu, którego twórcą był charyzmatyczny Evo Morales. Na scenę wszedł jednak nowy prezydent, Rodrigo Paz, z hasłem, które w kraju ukształtowanym przez surowcowy nacjonalizm i falę protestów społecznych brzmiało jak polityczna prowokacja: „kapitalizm dla wszystkich”.
14.03.2026