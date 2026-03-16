Inflacja bazowa w Polsce. NBP podał najnowsze dane

67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.

Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r. Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.

43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata? Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.