Inflacja w strefie euro w lutym poniżej granicy 2 proc.

Inflacja w strefie euro w lutym 2026 r. wyniosła 1,9 proc. rok do roku i 0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

W styczniu odnotowano wzrost o 1,7 proc. r/r i spadek o 0,6 proc. m/m.

Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii i żywności) w lutym wyniosła 2,4 r/r i 0,8 proc. m/m (wobec odpowiednio 2,2 i -1,1 proc. w styczniu).

Ankietowani przez Reutersa w dniach 9-13 marca ekonomiści są przekonani, że Europejski Bank Centralny pozostawi stopę depozytową na niezmienionym poziomie do końca tego roku, mimo rosnących zagrożeń inflacyjnych wynikających z wojny na Bliskim Wschodzie.

Rynek wycenia natomiast jedną podwyżkę do lipca i prawdopodobnie kolejną w perspektywie do końca grudnia 2026 r.

