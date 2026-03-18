Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
NEWSROOM XYZ
18.03.2026 08:34

XTB: przed nami maraton decyzji banków centralnych

Choć na dwa dni uwaga inwestorów nieco przeniesie się z Bliskiego Wschodu do USA i Europy, gdzie banki centralne będą decydować o stopach procentowych. Oczywiście konsekwencje wojny będą kluczowe i wpłyną istotnie nawet nie (tym razem) na same decyzje, ale przekaz, który usłyszymy – zauważa dr Przemysław Kwiecień,
główny ekonomista XTB.

Jak wskazuje ekspert stopy procentowe w Australii wynosza już 4,1 proc., podczas gdy jeszcze na początku roku główna stopa wynosiła 3,6 proc.

„RBA przypomniał inwestorom, że polityka pieniężna nie jest jednokierunkowa i w przypadku inflacji odbiegającej od celu inflacyjnego należy liczyć się z podwyżkami. Pierwsza odbyła się jeszcze przed wojną, druga oczekiwana była później, jednak ostatnie wydarzenia ją przyspieszyły" – stwierdza Kwiecień.

Jak podkreśla, od globalnego kryzysu finansowego rynki przyzwyczajone były raczej do polityki niskich lub po prostu zerowych stóp procentowych, często wspartych ponadto programami skupu aktywów. W jego ocenie teraz może okazać się jednak, że stopy będą wyższe na dłużej.

Oczekiwane obniżki stóp w USA mocno się odsuwają

Dziś wieczorem o godz. 19 czasu polskiego poznamy decyzję Fed.

„Do niedawna mówilibyśmy jeszcze o sporej szansie na obniżkę, bo choć faworyzowana przez Fed miara inflacji nadal pokazuje ją sporo powyżej celu (3,1 proc.), to projekcje zakładały spadek, a rynek pracy nie jest przesadnie silny. Jednak ropa po 100 dolarów zmienia te kalkulacje. Fed na ten moment nie będzie rozważać podwyżek stóp, ale oczekiwane obniżki mocno się odsuwają" – podkreśla analityk XTB.

Jak zauważa, silny wzrost cen surowców energetycznych nie jest jednoznaczny dla wzrostu w USA, bo z jednej strony uderza w popyt konsumpcyjny, ale z drugiej USA jest eksporterem energii netto. Natomiast wpływ na ceny jest oczywisty. Dlatego dla banku centralnego kierunek zmiany jest bezdyskusyjny – relatywnie wyższe stopy procentowe.

W tle mamy też zmianę na stanowisku przewodniczącego, gdyż Powellowi zostały dwa miesiące kadencji.

„Jednak proces ten może nie przebiegać gładko, gdyż republikanin Thom Tillis zapowiedział blokowanie jakiejkolwiek kandydatury do czasu wycofania przez administrację Trumpa zarzutów o niegospodarność wobec obecnego szefa banku centralnego. W tle jest także opcja pozostania Powella w FOMC w roli zwykłego governora" – czytamy w komentarzu.

Są to kwestie, które będą rozstrzygać się w kolejnych tygodniach.

Kwiecień: obecnie wraca umiarkowany optymizm

W ocenie Kwietnia na ten moment na rynki wraca umiarkowany optymizm wynikający z sygnałów, iż Iran będzie częściowo dopuszczać ruch w Cieśninie Ormuz. Z tego też tytułu dolar oddaje część wcześniejszego umocnienia.

Sytuacja pozostaje jednak dynamiczna i naturalnie szybko może ulec zmianie. Z tym faktem dziś będzie musiał mierzyć się Fed, zaś jutro Bank Japonii, SNB, Bank Anglii i EBC. „Na ten moment banki pozostaną pasywne i poczekają na rozwój sytuacji do kolejnych posiedzeń" – ocenia Kwiecień

O godz. 7.40 euro kosztowało 4,26 zł, dolar 3,69 zł, funt 4,93 zł, zaś frank 4,70 zł.

Szef Fed Jerome Powell. Fot. Bloomberg/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026