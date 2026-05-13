InPost podał wyniki za pierwszy kwartał 2026. Duży wzrost przychodów i wolumenu paczek

Wyższe przychody, wzrost wolumenu przesyłek zarówno w Polsce, jak i w eurozone oraz w Wielkiej Brytanii, a także EBITDA powyżej oczekiwań analityków. InPost podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2026 r.

InPost podał, że wzrost skorygowanego wyniku EBITDA w Polsce wyniósł ok. siedmiu proc. r/r, a w eurozone +28 proc. r/r, i osiągnął 902,2 mln zł. To o ponad 6 proc. więcej niż spodziewali się analitycy.

Do tego w I kwartale grupa obsłużyła o 32 proc. więcej przesyłek r/r – prawie 360 mln paczek. Wolumen przesyłek w Polsce poszedł w górę o 8 proc. r/r (188 mln sztuk), a w eurozone wzrost wyniósł 28 proc. r/r (94 mln paczek). Z kolei w Wielkiej Brytanii i Irlandii liczba przesyłek wzrosła aż o 220 proc. r/r, osiągając 77 mln paczek.

Przychody także poszły w górę o ponad 30 proc. Osiągnęły 3,86 mld zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 3,77 mld zł. Głównym czynnikiem wzrostu były wyniki z Wielkiej Brytanii (+121 proc.). Z kolei w eurozone wzrosły o 28 proc., a w Polsce o 9 proc. Jak wynika z danych firmy, rynki międzynarodowe to 53 proc. przychodów InPost. Z kolei zysk operacyjny grupy wyniósł w pierwszym kwartale 209,2 mln zł, a zysk netto 108,1 mln zł.

W pierwszym kwartale 2026 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 360 mln zł. Przeznaczono je przede wszystkim na produkcję i uruchomienie Paczkomatów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku powstało 3500 nowych maszyn. Łącznie na koniec pierwszego kwartału InPost ma 64 480 Paczkomatów.

Rafał Brzoska: w Polsce utrzymujemy wiodącą pozycję rynkową

– Na wszystkich zagranicznych rynkach rośniemy powyżej wzrostu sektora e-commerce, umacniając pozycję na rynku europejskiej logistyki Out-Of-Home. Szczególnie wyróżnia się Wielka Brytania. InPost jest już największą siecią Out-Of-Home w tym kraju – powiedział prezes firmy Rafał Brzoska.

– W Polsce konsekwentnie pogłębiamy relacje z merchantami i utrzymujemy naszą wiodącą pozycję rynkową. W krajach eurozone dynamika segmentu B2C i adopcja automatów paczkowych przyspieszają, a Mondial Relay ugruntował swoją pozycję jako rozpoznawalna marka konsumencka, osiągając wiodące wskaźniki NPS i świadomości marki wśród właścicieli automatów paczkowych na obsługiwanych rynkach – zauważył.

W drugim kwartale InPost spodziewa się wzrostu wolumenu od kilkunastu do prawie 20 proc. Z kolei w Polsce wzrośnie „do wysokiego jednocyfrowego procentu".

------

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.