InPost chce skupić swoje akcje za blisko 10 mln euro

Zarząd InPostu zdecydował o uruchomieniu programu wykupu akcji w celu realizacji zobowiązań wynikających z długoterminowych i krótkoterminowych programów motywacyjnych dla pracowników InPostu – poinformowała spółka w komunikacie.

Firma zamierza skupić do 625 tys. akcji po cenie rynkowej, na łączą kwotę nie przekraczającą 9,69 mln euro, tj. ok. 41 mln zł. Spółka notowana na giełdzie Euronext w Amsterdamie zakończyła wtorkową sesję z wyceną na poziomie 15,14 euro za walor.

Kurs akcji nieprzerwanie oscylują wokół poziomu 15 euro po tym, jak firma ogłosiła w lutym, że otrzymała ofertę wykupu przez konsorcjum, w którego skład wchodzą obecni akcjonariusze, jak fundusz private equity Advent International, A&R Investments – spółka inwestycyjna założona przez Rafała Brzoskę, PPF – czeski holding inwestycyjny oraz nowy gracz w tym zestawieniu, czyli amerykański gigant FedEx Corporation. Grupa inwestorów chce ściągnąć spółkę z giełdy płacąc 15,6 euro za akcję, co może łącznie kosztować blisko 7,8 mld euro (ok. 33 mld zł).

Najnowsze plany zakładają więc skup akcji po cenie nie wyższej niż 15,5 euro. Spółka zamierza zakończyć proces do 10 kwietnia 2026 r. lub wcześniej. Termin przeprowadzenia wykupu będzie zależał od wielu czynników, w tym warunków rynkowych.

Źródło: XYZ/PAP

Napisaliśmy o tym, bo informację uznaliśmy za ważną i ciekawą. Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.