18.03.2026

Irak wznowi eksport ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz. Ceny surowca spadają

Ceny ropy naftowej spadały w środę rano po tym, jak Irak podpisał umowę na wznowienie eksportu ropy naftowej przez Turcję, z pominięciem Cieśniny Ormuz.

Cena ropy WTI spadała o godz. 8.45 o 2,92. proc. do 93,40 dolara za baryłkę.

Cena ropy Brent spadała o 1,40 proc. do 101,97 dolara za baryłkę.

Władze autonomicznego Regionu Kurdystanu w północnym Iraku osiągnęły porozumienie w sprawie wznowienia od środy eksportu ropy do tureckiego portu Ceyhan. Eksport przez ten port umożliwia pominięcie Cieśniny Ormuz.

O osiągnięciu porozumienia poinformował we wtorek minister Iraku ds. ropy Hajan Abdel-Ghani. Premier kurdyjskiego rządu Masrur Barzani, podał na platformie X, że Kurdystan umożliwi eksport ropy „tak szybko, jak to możliwe, w świetle wyjątkowych okoliczności, z którymi mierzy się kraj".

Przed rozpoczęciem wojny na Bliskim Wschodzie Irak wydobywał około 4,3 mln baryłek ropy dziennie, z czego większość była eksportowana drogą morską. Po wybuchu wojny i nasileniu się ataków Iranu na iracką infrastrukturę energetyczną, produkcja ropy z pól naftowych na południu Iraku, skąd pochodzi większość eksportu, spadła o 70 proc., do 1,3 mln baryłek dziennie – podają źródła zbliżone do sprawy.

We wtorek prezydent USA Donald Trump zapowiedział także, że wkrótce żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona. Trump zaapelował w ubiegłym tygodniu do rządów państw sojuszniczych o pomoc w otwarciu cieśniny po tym, jak Iran zablokował ten kluczowy dla transportu ropy i gazu ziemnego szlak wodny. Władze Australii, Japonii oraz większości państw NATO odmówiły jednak udziału w tej operacji, wskazując m.in. na fakt, że USA nie poinformowały sojuszników o planowanych działaniach oraz że NATO jest traktatem obronnym.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że we wtorek amerykańskie siły przeprowadziły atak z wykorzystaniem dwutonowych bomb penetrujących na irańskie, podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w pobliżu Cieśniny Ormuz.

Źródło: PAP/XYZ

Ceny ropy zaczeły spadać po tym, jak Irak ogłosił wznowienie eksportu przez Turcję z pominięciem Cieśnniny Ormuz. Na zdjęciu rafineria w Erbilu w Kurdystanie. Fot. Fot. Sedat Suna/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026