04.03.2026 08:42

Izrael mówi o zniszczeniu tajnego ośrodka jądrowego w Iranie. „Byli o tydzień od wzbogacenia uranu do produkcji bomb”

Nasze lotnictwo zniszczyło tajną bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie opracowywano broń jądrową – przekazał rzecznik izraelskiej armii. Z kolei amerykańscy urzędnicy zapewnili, że Iran był o tydzień od wzbogacenia uranu do poziomu pozwalającego na produkcję głowic atomowych.

Izraelskie lotnictwo zniszczyło tajną bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej – poinformował we wtorek rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał Efi Defrin.

Zapewnił, że po 12-dniowej wojnie z czerwca 2025 r. Iran „nie wstrzymał swej wojskowej działalności nuklearnej i nadal rozwijał potencjał wymagany do broni jądrowej” w nowej bazie. Zaatakowany obiekt był zlokalizowany częściowo pod ziemią.

USA: Iran był o tydzień od wzbogacenia uranu do produkcji bomb

Tymczasem amerykańscy urzędnicy, którzy prowadzili negocjacje z Iranem, zapewnili, że Teheran wykorzystywał reaktor badawczy do produkcji materiału na broń jądrową. Zapewnili, że Irańczycy kłamali, mówiąc, że wzbogacali uran do poziomu 20 proc. w celach medycznych.

Opowiadali światu historię, że dla dobra narodu irańskiego opracowują izotopy do celów medycznych. W rzeczywistości gromadzili je do innych celów. A jedynym innym zastosowaniem, jakie było im potrzebne, było doprowadzenie do poziomu wzbogacenia wymaganego w broni jądrowej – mówił jeden z negocjatorów. Zapewnił, że ich odkrycia potwierdził szef Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Rafael Grossi.

Negocjatorzy stwierdzili, że Iran posiada do 1500 kilogramów wzbogaconego uranu. Niemal jedna trzecia to uran wzbogacony do poziomu 60 proc. Według urzędników oznaczało to, że do doprowadzenia pierwiastka do poziomu używanego w broni jądrowej Teheran potrzebował od 7 do 10 dni.

Zapasy wzbogaconego uranu mają znajdować się w kilku miejscach, w tym w zasypanym przez amerykańskie bombardowanie tunelu w Natanz.

Eksperci szacują, że łącznie na świecie jest około 12 tys. głowic jądrowych, z czego ponad 85 proc. znajduje się w arsenałach USA Rosji. Według wyliczeń to Federacja Rosyjska ma więcej sztuk tej broni, jednak Stany mają więcej głowic w gotowości do użycia. Pozostałe kraje posiadające broń jądrową to Francja, Chiny, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu satelitarnym z 14 czerwca 2025 r. zakłady nuklearne w Fordo, ok. 100 km na południowy zachód od Teheranu
Na zdjęciu satelitarnym z czerwca 2025 r. zakłady nuklearne w Fordo zbombardowane wtedy przez USA,
Fot. Satellite image (c) 2025 Maxar Technologies/Getty Images
