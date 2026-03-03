Kategorie artykułu: Newsy Świat
Atak na amerykańskie ambasady i wielki eksodus z Dubaju. Czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie gaśnie. Amerykanie i Izraelczycy kontynuują ataki. Rakiety i drony poleciały także w stronę Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. Oto co wydarzyło się we wtorek 3 marca na Bliskim Wschodzie.
03.03.2026, 21:02
Baza Akrotiri na Cyprze. W ostatnich dniach była obiektem ataku irańskich dronów. Fot. Alexis Mitas/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konsekwencje militarne i polityczne zapowiada Waszyngton w odpowiedzi na działania Iranu.
- Dlaczego zamknięcie Cieśniny Ormuz wywołało nerwową reakcję rynków finansowych i co oznacza dla światowych dostaw ropy sytuacja, w której setki tankowców utknęły w Zatoce Perskiej i Omańskiej.
- Jak wygląda operacja ewakuacyjna z Bliskiego Wschodu, które kraje organizują loty dla swoich obywateli.